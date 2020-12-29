В Эстонии от коронавируса привили 516 человек

Информационная система здравоохранения TEHIK получила 511 уведомлений о вакцинации, из которых 342 были получены в понедельник, сообщил Департамент здоровья. В понедельник больше всего прививок было сделано в Восточно-Таллиннской центральной больнице, Северо-Эстонской региональной больнице и Ида-Вирумааской центральной больнице.

По словам директора TEHIK Катрин Рейнхольд, это данные за последние 24 часа, отправленные в систему врачами и медсестрами после каждой вакцинации. «Конечно, сейчас на них ложится большая ответственность как за вакцинацию, так и за надлежащую документацию, потому что если в уведомлении о вакцинации будет сделана ошибка, поставщик медицинских услуг имеет право впоследствии изменить или отменить документ, что, в свою очередь, приведет к изменениям в статистике следующего дня», - сказала Райнхольд.

Например, в статистике вторника было исправлено 22 уведомления о вакцинации, а пять уведомлений информационной системой здравоохранения еще не получены.

Не позднее начала новой недели TEHIK также детально отобразит информацию вакцинации на карте коронавируса Департамента здоровья. Человек может сам просмотреть данные о своих прививках на портале для пациентов digilugu.ee.