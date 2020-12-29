В чем подвох? ⟩ Недалеко от Икла буквально за копейки продаются аж две дачи

На интернет-аукционе osta.ee по удивительно низкой цене продаются две небольшие дачи, передает Kodustiil.
Два домика, пустующие годами, находятся в Пярнуском уезде, неподалеку от Икла. Стартовая цена амортизированных построек - 10 евроцентов за оба строения. Если не дожидаться окончания аукциона, то их можно купить за 250 евро.
По предварительной договоренности перед покупкой дачи можно осмотреть. Перевозом приобретенного движимого имущества должен озаботиться новый хозяин.
Ознакомиться с подробностями и принять участие в аукционе можно на osta.ee.