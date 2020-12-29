Вт, 29.12.2020
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Криста Фишер
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В чем подвох? ⟩ Недалеко от Икла буквально за копейки продаются аж две дачи

На интернет-аукцион выставлены два дачных домика.

ФОТО: osta.ee

На интернет-аукционе osta.ee по удивительно низкой цене продаются две небольшие дачи, передает Kodustiil. 

Два домика, пустующие годами, находятся в Пярнуском уезде, неподалеку от Икла.  Стартовая цена амортизированных построек - 10 евроцентов за оба строения. Если не дожидаться окончания аукциона, то их можно купить за 250 евро.

На интернет-аукцион выставлены два дачных домика.

ФОТО: osta.ee

По предварительной договоренности перед покупкой дачи можно осмотреть. Перевозом приобретенного движимого имущества должен озаботиться новый хозяин. 

На интернет-аукцион выставлены два дачных домика.

ФОТО: osta.ee

Ознакомиться с подробностями и принять участие в аукционе можно на osta.ee

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