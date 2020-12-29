Фото ⟩ Более двухсот сотрудников таллиннской больницы привили от коронавируса

Вакцинация сотрудников больниц. ФОТО: Raigo Pajula

В приоритетном порядке вакцинировали персонал, который ежедневно работает в отделениях с коронавирусными больными, отделении экстренной медицины и приемной женской клиники, а также тех, чья работа связана с тестированием на Covid-19.

"Из 227 вакцинированных 97 были врачами, 77 - медсестрами, 34 - работниками по уходу и 19 - вспомогательным персоналом. Мы использовали 40 флаконов, включая 27 дополнительных доз из-за переполнения 27 флаконов", - прокомментировала член правления больницы и руководитель сестринской службы Юлле Рохи.

По словам Юлле Рохи, вакцинация персонала проходила хорошо, за три дня ни у кого не было проблем со здоровьем или побочных эффектов. "Мы надеемся, что следующие вакцины от COVID-19 дойдут до нас в ближайшем будущем, и в следующий раз мы сможем предложить эту возможность тем коллегам, которые все еще находились в списке ожидания. Мы хотим предоставить нашим сотрудникам и, таким образом, всем нашим пациентам более эффективную защиту от риска заражения ковидом", - добавила Рохи.

"Хотя иммунитет появляется уже после первой дозы, концентрация антител может оставаться низкой при первой дозе и, вероятно, даст лишь кратковременный иммунитет. Следовательно, вторая доза должна быть введена через три недели, чтобы удостовериться, что после вакцинации у человека сформируется достаточная и постоянная защита", - пояснила Юлле Рохи.

Вакцинация не меняет все мгновенно. Несмотря на вакцинацию, каждый человек и дальше должен следовать всем мерам предосторожности для предотвращения распространения коронавируса - держать дистанцию, носить маску, мыть руки и оставаться больным дома.