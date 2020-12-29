В ВОЗ спрогнозировали выявление новых вариантов коронавируса в 2021 году

"В будущем году нам предстоят… новые вызовы, например, новые варианты COVID-19, а также помощь людям, уставшим от пандемии, в продолжении борьбы с ней", - заявил он.

ВОЗ призывает к прозрачному обмену информацией

Руководитель всемирной организации добавил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы "лучше понять все изменения вируса" и их последствия. Он призвал к прозрачному обмену информацией между отдельными странами, а также с органом, координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. "Только если государства изучают (мутации. - Ред.) и эффективно проводят тесты, возможно идентифицировать варианты и скорректировать стратегии, чтобы справиться" с пандемией, подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.