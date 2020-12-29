Частичное дистанционное обучение в Харьюмаа и Ида-Вирумаа продолжится и в новом году

C 11 по 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа для учащихся останутся закрытыми помещения общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, прикладных вузов и университетов. Ограничения не распространяются на учащихся 1-4, 9 и 12 классов, которые с 11 января могут вновь обучаться контактно.

Ограничение по-прежнему не распространяется на вспомогательные услуги в сфере образования и консультации, практику, сдачу экзаменов и тестов, а также участие в олимпиадах.

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа уже сейчас по 17 января включительно действуют ограничения на занятия спортом и тренировки, спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия, молодежную работу, образование и деятельность по интересам, а также курсы повышения квалификации.

С 11 января в остальных 13 уездах обучение будет восстановлено в обычном формате

В остальных уездах Эстонии с 11 января в общеобразовательных школах, профессиональных училищах и вузах будет восстановлено контактное обучение. Владельцы школ должны при этом применять предписанные Министерством образования и науки, Департаментом здоровья и ученым советом меры по предотвращению распространения вируса.

До 10 января включительно правительство продлило уже действующие в остальных 13 уездах Эстонии ограничения на занятия спортом и тренировки, спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, молодежную работу, образование и деятельность по интересам, а также обучение с целью повышения квалификации.