Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11

Новый смартфон получил 6,81-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 3200*1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, которую можно снизить до 30 Гц для экономии заряда батареи. Mi 11 также может похвастать сенсорной панелью с частотой опроса 480 Гц, которой пока не обладает ни один смартфон на рынке. Для защиты экрана используется стекло Corning Gorilla Glass Victus, пишет 3DNews .

Топовый процессор Snapdragon 888 имеет встроенный 5G-модем с поддержкой диапазонов mmWave и sub-6 и пиковой скоростью соединения до 7,5 Гбит/с на прием и до 3 Гбит/с на передачу. Архитектура 5-нм процессора представлена восемью ядрами, разделенными на три кластера: "суперядро" ARM Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55, пишет 4PDA .

Объем оперативной памяти смартфона в зависимости от модификации составляет 8 или 12 ГБ, а основной - 128 или 256 ГБ. Также смартфон получил стереодинамики, настроенные специалистами Harman/Kardon и батарею емкостью 4600 мАч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью 55 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. При этом Xiaomi по примеру Apple решила не включать в комплект поставки смартфона зарядное устройство, объяснив это решение заботой об окружающей среде и сокращением издержек.

[Thread] #Xiaomi lance le #Mi11 en Chine à partir de 3999 yuans soit environ 500€ HT.



🔽🔽 pic.twitter.com/XPgeezxCwT — FASSTΞCH (@FassTechFR) December 28, 2020

Основная камера Mi 11 включает три модуля: 108-Мп главный модуль с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп сверхширокоугольный модуль и 5-Мп сенсор для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.