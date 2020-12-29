Правительство одобрило подписание договора о торговле между ЕС и Великобританией

«Сложные переговоры завершились соглашением, которое позволит продолжить тесное партнерство между Великобританией и Европейским союзом в очень многих областях», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Он подчеркнул, что для Эстонии важно сохранение близких отношений и многогранного сотрудничества с Великобританией. «Великобритания была и останется близким партнером Эстонии, ее другом и союзником как в Европе, НАТО, так и в двусторонних отношениях. Самая большая ценность этого договора для Эстонии состоит в том, что он позволяет продолжить свободно торговать товарами и услугами, в том числе в цифровой форме, а также сохраняет в силе соглашения в сфере социальной защиты, транспорта, права и сотрудничества в сфере юстиции», - добавил премьер-министр.

«Заключение договора о торговле и сотрудничестве является долгожданным положительным результатом, который сегодня получил одобрение и эстонского правительства. Целью Эстонии и Европейского союза было заключить соглашение, охватывающее как можно больше сфер жизни, чтобы обеспечить долгоиграющие, крепкие и тесные отношения между Европейским союзом и Великобританией», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. «Основные цели Эстонии в ходе переговоров были достигнуты, в том числе в основном свободный от квот и тарифов товарообмен, взаимный доступ на рынок и равные условия конкуренции. Эстония считает важными тесные и близкие отношения с Великобританией, которые базируются на общих ценностях и охватывают много сфер жизни. Подтверждением наших исторических связей является также столетие дипломатических отношений Эстонии и Великобритании, которое мы будем отмечать в январе», - добавил он.

1 января завершится переходный период в связи с выходом Великобритании из ЕС, и Великобритания станет для Евросоюза третьей страной, выйдя как из внутреннего рынка, так и из таможенного союза. На практике это, помимо прочего, означает, что четыре свободы Европейского союза в отношении Великобритании больше не действуют. Другими словами, придет конец свободному движению людей, товаров, капитала и услуг, что приведет к введению таможенного режима и необходимости ходатайствовать о виде на жительство или работу для долговременного пребывания в зависимости от законов конкретной страны ЕС или Великобритании.

Дополнительная информация об изменениях, начинающих действовать с 1 января в связи с завершением переходного периода:

• На домашней странице Министерства иностранных дел: https://vm.ee/ru/chto-sleduet-znat-v-svyazi-s-breksitom

• Важная информация для предпринимателей по теме налога с оборота, других налогов, таможенного оформления и акцизов: https://www.emta.ee/ru