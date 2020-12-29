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Бывший схиигумен Сергий, фактически захвативший Среднеуральский женский монастырь, задержан. Его увезли в Москву. В ночь с понедельника на вторник силовики взяли монастырь штурмом. Сергия обвиняют в самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и в склонении к самоубийству.

Следователи задержали бывшего схиигумена Сергия (Романова), который фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Его отлучили от церкви и лишили сана, но он оставался в монастыре вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев. В воскресенье он заявлял, что никакие блокады и никакие осады не заставят его покинуть обитель.

«Я давно жду и армию, и флот, и небесные вертолеты, самолеты, хоть спецназ, хоть вся эта рать мирового закулисья пускай приезжает, мы ее достойно встретим. У меня здесь база, [...] база у меня духовная, пускай попробуют побороться с духовной мощью нашего монастыря. Это первый вам будет урок вашего поражения», - заявил Сергий (Николай Романов) в видео, опубликованном в воскресенье, 27 декабря, Youtube-каналом «Всеволод Могучев».

Монастырь штурмовали с ОМОНом и Росгвардией в ночь на 29 декабря, бывшему схимонаху предъявлены обвинения по трем уголовным статьям - о самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о склонении к самоубийству, сообщила адвокат Сергия Светлана Герасимова. Последнее обвинение он получил из-за роликов, где призывал своих сторонников «умирать за Россию». Ходатайствовать о его аресте будут в Москве в Басманном суде.

«Большое количество задержанных. Пять-шесть машин вывезли», - рассказала адвокат Интерфаксу о событиях ночи с понедельника на вторник.

Что произошло в монастыре?

Силовики приехали на территорию Среднеуральского женского монастыря около часа ночи. С ними прибыли пять автозаков; на дорогах были выставлены посты ГАИ, чтобы преградить путь в монастырь сторонникам Сергия.

«Сестра, которая пошла на ночной акафист, прибежала с криком, шумом, что там вооруженные люди. Они долбились в келью, стучали руками, ногами пинали, кричали, чтобы все выходили, ложились на пол. В нашу келью пытались ворваться», - передает агентство слова старшей монахини Варвары.

«Двери чуть не ногами выбивали, - сообщила одна из насельниц екатеринбургскому ресурсу E1. - Нас выгнали, всех детей выгнали, теплые вещи не дают взять. Мы уже почти три часа стоим мерзнем и молимся. Батюшек клали в пол лицом, били дубинками».

При задержании бывшего схиигумена Сергия разбили окна его кельи. Во втором часу ночи появилось сообщение на странице паломников монастыря: «Монастырь захватили. Отца Сергия увезли».

Судя по появившимся видеозаписям, во время задержания Сергия произошли стычки с его сторонниками, есть пострадавшие. К врачам из-за травм обратились три монахини Среднеуральского монастыря, сообщили РИА Новости в Верхнепышминской городской больнице. По словам медиков, им оказали амбулаторную помощь, после чего отпустили.

Утром к монастырю приехали уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, новые группы поддержки Сергия и первый представитель Екатеринбургской епархии РПЦ протоиерей Евгений Попиченко.

После задержания сторонники Сергия опубликовали видеообращение, в котором схимонах обращается к своим соратникам и говорит, что у него «все хорошо».

«У меня все хорошо. Помолитесь. Прости их, Господи, не ведают, что творят, а даже если ведают, все равно прости. Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось - у каждого свой крест», - говорит Сергий в обращении.

Сторонники Сергия говорят, что знали о готовящемся штурме. Накануне они начали патрулировать монастырь по периметру. «К нам поступила информация о том, что в монастырь едет спецгруппа силовиков из Москвы, чтобы поставить точку в конфликте в монастыре, а именно арестовать отца Сергия», - сообщал сторонник Сергия изданию «Коммерсант-Урал».

Были и другие косвенные сигналы о скорой развязке этой истории. Так, в начале декабря екатеринбургскую кафедру покинул митрополит Кирилл (Наконечный), частая мишень критики Сергия, его сменил хорошо знакомый с Уралом 48-летний епископ Евгений (Кульберг).

«Относящимся к компетенции епархии» назвал в беседе с Би-би-си произошедшее ночью в Среднеуральском монастыре руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Телеграм-канал Екатеринбургской епархии сообщил, что «на территорию захваченного монастыря направляется представитель епархии - руководитель отдела социального служения протоиерей Евгений Попиченко с сестрами Милосердия» (орфография оригинала сохранена).

«В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь», - говорится в епархиальном телеграм-канале.

Представитель пресс-службы Екатеринбургской епархии отказалась ответить на вопрос Би-би-си, едет ли сам митрополит Евгений в обитель. Сторонники Сергия, собравшиеся в монастыре, сообщили, что ждут «новых епархиальных начальников».

Почему задержали Сергия

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Молокова направил в прокуратуру информацию с просьбой дать правовую оценку проповедям Сергия, публикуемым в интернете, рассказал Znak.com сам Молоков.

«В одном из докладов [по результатам мониторинга интернета] был представлен ролик, где некий священнослужитель проводит службу и обсуждает с теми, кто на службе, добровольный уход из жизни. При этом присутствуют дети. Я усмотрел в этом нарушение ФЗ-436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью". Мы обратились в прокуратуру, чтобы они дали оценку этому ролику», - сказал детский омбудсмен.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, которое опубликовал Ura.ru, дело возбудили из-за опубликованной на YouTube 5 декабря проповеди о духовной дочери святого Серафима Саровского Елене Дивеевской. Романов «публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству», говорится в документе, а также выложил ролик в интернете, «стремясь к собственной популяризации и осознавая, что его призывы... могут повлечь совершение гражданами самоубийств под видом религиозной идеологии христианства». Во время речи Сергий спрашивал у некоторых прихожан, готовы ли они «пойти на крест» ради будущего, детей и России.

В октябре в СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Там уточнили, что расследование ведется по статьям об истязании и халатности. По данным следствия, неизвестные лица на территории Среднеуральского женского монастыря с 2004-го по 2019 год били семерых детей и совершали другие насильственные действия в отношении них.

«Отклик в церковном народе никуда не исчезнет»

По мнению экспертов, побеседовавших с Би-би-си, отлученного Сергия увезли в Москву «подальше от его сторонников» на Среднем Урале.

«В Москве, может быть, и будут отдельные пикеты его сторонников, но после этапирования Сергия [в Москву] удалось избежать каких-то демонстраций перед СИЗО в Екатеринбурге», - говорит религиовед Роман Лункин.

«Почва [сегодняшних событий] была подготовлена предыдущим митрополитом Кириллом, который грамотно выстроил линию общения с Сергием. Терпеливо объяснял, что в его идеологии, мировоззрении не так. Он [Кирилл] не хотел устраивать таких силовых акций, но я не думаю, что из-за этого его перевели в другую епархию. А с именем нового митрополита Евгения будет связано произошедшее», - считает он.

Религиовед назвал задержание Романова «символическим завершением истории с церковным ковид-диссидентством», отметив, что эклектичная идеология отлученного схимонаха шире повестки ковид-диссидентства: в ней есть и монархизм, и православный советизм, есть пласт конспирологических теорий. «У него есть личная харизма, которая оказывает влияние на определенный тип людей, тех, кто ищет в церкви правил и старцев, - сказал Роман Лункин. - В глазах части церковного народа он выглядит лучше, чем церковные авторитаристы, и отклик в церковном народе никуда не исчезнет».

Как говорит Лункин, отлученный схимонах занял в сознании части церковного народа освященную мифом роль. Это известный в русской культуре образ разбойника, ставшего монахом, ведь до того, как стать схиигуменом Сергием, бывший милиционер Николай Романов отбыл 13-летний срок за убийство. Но из-за пандемии и непримиримого ковид-диссидентства жизнь Сергия повернулась еще раз. «Начав критиковать и президента, и патриарха, Сергий превысил все свои полномочия, духовные и прочие, - считает религиовед. - Он стал неприемлемым для той части силовиков, которые к нему ранее ездили, и эта их поддержка в итоге не сыграла никакой роли».

По словам главного редактора альманаха современной христианской культуры «Дары» Сергея Чапнина, в драме вокруг Сергия, Среднеуральского монастыря и епархии очень рельефно проступают нерешенные проблемы периода, который называется «церковным возрождением».

«Во-первых, проблема неофитов в Церкви - Сергий Романов хоть и стал схиигуменом, но при этом остался не только богословски необразованным, но и глубоко советским человеком, - сказал Чапнин в беседе с Русской службе Би-би-си. - Во-вторых, проблема "монахоцентризма", то есть гипертрофированное представление о роли монахов и монастырей как исключительно важных "центрах спасения души" и, соответственно, пренебрежительное, если не уничижительное отношение к мирянам. В-третьих, проблема утраты не только монастырями, но и приходами своей автономии и чрезмерная концентрация власти в руках епископата. И многие другие проблемы».

Церковный суд и отлучение

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права вести проповеди и высказываться на публике из-за видео, в которых он называл пандемию коронавируса мифом и проклинал тех, кто из-за Covid-19 закрывал храмы. Кроме того, Сергий выступал с антисемитскими заявлениями, критиковал президента России Владимира Путина и обвинял власти в создании «фашистского концлагеря сатаны».

В июне схиигумен записал видео, в котором призвал бойкотировать голосование по поправкам к Конституции. «Путин и его окружение - это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость) будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!» - заявил он.

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал находящегося в монастыре отца Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана.

Тогда же, в июле, его оштрафовали по административному делу за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей. В рамках другого дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» ему выписали штраф на 18 тысяч рублей. Оба штрафа связаны с тем, что Сергий в своих проповедях отрицал существование пандемии и критиковал церковные власти, которые закрывали храмы из-за коронавируса. Сергий обжаловал штрафы, но суд апелляции отклонил.