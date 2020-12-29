В ходе операции «Рождество» швейцарская полиция задержала вора из Эстонии

В этом году полиция проверила 63 вызывающих подозрение человек и задержала 29 магазинных воров и карманников. Среди задержанных 25 мужчин и четыре женщины, уточняет Oltner Tagblatt.

По данным полиции, задержаны 15 человек родом из Румынии, семеро - из Алжира, двое албанцев и двое марроканцев, а также швейцарец, грузин и эстонец.

Полиция Базеля проводит операцию «Noël» (Рождество) с 2016 года в период между Рождеством и Новым годом, чтобы отпугнуть воров, беспокоящих горожан и туристов. Улов в этом году был средним. В прошлом году полицейские поймали 19 человек, 16 человек - в 2018 году, 35 - в 2017 году и 36 - в 2016 году.