Вт, 29.12.2020
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • В ходе операции «Рождество» швейцарская полиция задержала вора из Эстонии
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В ходе операции «Рождество» швейцарская полиция задержала вора из Эстонии

Фото иллюстративное.

ФОТО: Stefan Wermuth / AFP / Scanpix

Швейцарска полиция города Базель вчера, 28 декабря провела спецоперацию по задержанию карманников, чья деятельность в последнее время начала набирать обороты. Большая часть задержанных родом из Румынии, но есть один и из Эстонии, пишет Postimees.

В этом году полиция проверила 63 вызывающих подозрение человек и задержала 29 магазинных воров и карманников. Среди задержанных 25 мужчин и четыре женщины, уточняет Oltner Tagblatt.

По данным полиции, задержаны 15 человек родом из Румынии, семеро - из Алжира, двое албанцев и двое марроканцев, а также швейцарец, грузин и эстонец. 

Полиция Базеля проводит операцию «Noël» (Рождество) с 2016 года в период между Рождеством и Новым годом, чтобы отпугнуть воров, беспокоящих горожан и туристов. Улов в этом году был средним. В прошлом году полицейские поймали 19 человек, 16 человек - в 2018 году, 35 - в 2017 году и 36 - в 2016 году.

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