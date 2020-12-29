Вт, 29.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Нурмагомедов: победитель боя Макгрегор – Порье заберет пояс чемпиона UFC в легком весе
1 мин для прочтения

Нурмагомедов: победитель боя Макгрегор – Порье заберет пояс чемпиона UFC в легком весе

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Press Office of the Head of the/Press Office of the Head of the

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучших бойцов дивизиона, а также вспомнил поздравления после победы над Джастином Гейджи, пишет Sports.

«Самым важным и неожиданным поздравлением для меня было от Владимира Путина. Когда поздравляет глава самой большой страны в мире, это другие ощущения. Поздравление Конора? Я не заметил, чтобы он поздравил. Надо проверить. Дастин Порье, Конор Макгрегор и Ислам Махачев – сейчас самые лучшие бойцы легкого веса. Победитель боя Конор – Порье заберет пояс чемпиона UFC», – сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back