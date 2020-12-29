Нурмагомедов: победитель боя Макгрегор – Порье заберет пояс чемпиона UFC в легком весе

«Самым важным и неожиданным поздравлением для меня было от Владимира Путина. Когда поздравляет глава самой большой страны в мире, это другие ощущения. Поздравление Конора? Я не заметил, чтобы он поздравил. Надо проверить. Дастин Порье, Конор Макгрегор и Ислам Махачев – сейчас самые лучшие бойцы легкого веса. Победитель боя Конор – Порье заберет пояс чемпиона UFC», – сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».