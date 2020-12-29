В 2020 году авиасообщение практически остановилось, но количество погибших в авиакатастрофах увеличилось

Несмотря на резкое уменьшение из-за пандемии коронавируса пассажирских перевозок, в этом году выросло число людей, погибших в авиакатастрофах, пишет Rus.TVNET.
По данным Гамбургского центра оценки безопасности авиаполетов (JACDEC), в этом году в коммерческой авиации в результате несчастных случаев погибло 318 человек, что на 25 больше, чем в 2019 году.
Число погибших увеличилось, несмотря на то, что количество авиакатастроф со смертельным исходом снизилось с 27 в 2019 году до всего девяти в этом году.
Это связано с тем фактом, что большинство жертв, или 86%, связаны с двумя авиакатастрофами - крушением украинского самолета в Иране в январе и крушением пакистанского пассажирского самолета в Карачи в мае.
В результате крушения иранского самолета погибли 176 человек, ответственность за авиакатастрофу взял на себя Тегеран, признав, что украинский самолет был сбит случайно.
В результате крушения пакистанского пассажирского самолета Airbus A320 погибли 97 человек, находящихся на борту, и один человек, который был на земле.
По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, в этом году в некоторых регионах объем авиаперевозок сократился на 70%.