В 2020 году авиасообщение практически остановилось, но количество погибших в авиакатастрофах увеличилось

По данным Гамбургского центра оценки безопасности авиаполетов (JACDEC), в этом году в коммерческой авиации в результате несчастных случаев погибло 318 человек, что на 25 больше, чем в 2019 году.

Число погибших увеличилось, несмотря на то, что количество авиакатастроф со смертельным исходом снизилось с 27 в 2019 году до всего девяти в этом году.

Это связано с тем фактом, что большинство жертв, или 86%, связаны с двумя авиакатастрофами - крушением украинского самолета в Иране в январе и крушением пакистанского пассажирского самолета в Карачи в мае.

В результате крушения иранского самолета погибли 176 человек, ответственность за авиакатастрофу взял на себя Тегеран, признав, что украинский самолет был сбит случайно.

В результате крушения пакистанского пассажирского самолета Airbus A320 погибли 97 человек, находящихся на борту, и один человек, который был на земле.