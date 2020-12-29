Спортклубы сообща обратились к Департаменту здоровья и правительству

«Мы обращались к вам 14 декабря этого года и выразили благодарность правительству в связи с решением не закрывать спортивные клубы: занятия спортом крайне важны для поддержания физического и душевного благополучия в нынешней ситуации. Тогда же мы попросили при введении новых ограничений учитывать особенности видов спорта: мы пониманием, как сложно ввести справедливые для всех ограничния, и насколько рискованно относиться ко всем видам спорта в условиях пандемии. Наше старание и попытку держать спортивные центры открытыми поддержала и канцлер юстиции Юлле Мадизе.

Непосредственно перед Рождеством, 23 декабря, правительство решило расширить ковидные ограничения, в рамках которых сегодня утром, 28 декабря, мы закрыли клубы как минимум на три недели, до 17 января 2021 года.

Обращаемся к вам от имени самых крупных, действующих на частном капитале спортивных центров. Главным образом в наших новых и открытых центрах занимаются бесконтактными видами спорта, как теннис, падел и бадминтон. Размеры теннисной площадки достигают 650 м2, длинна площадки почти 36 метров, таким образом, игроки находятся друг от друга на расстоянии в десять раз превышающем требуемые два метра. Кроме того, нужно учитывать, что сетка исключает соприкосновение с противником.

Расположенный на одном гектаре, то есть имеющий площадь 10 000 м2 и 15 метров в высоту центр вмещает в себя 14 площадок. В случае, если в центре одновременно играют максимум 28 человек, то на каждого приходится более 5000 м3 воздуха. Если проводить параллели с торговыми центрами, это означает, что, например, в торговом центре «Юлемисте», в котором 120 мегазинов, могут одновременно находиться 120 посетителей.

Количество посетителей наших центров за год достигает почти миллиона человек, мы даем работу тысячам людей и инвестировали в спортивные центры почти 50 миллионов евро как личных, так и кредитных денег. У каждого из нас имеются обязательства перед банками, к платежам по кредитам добавляются еще расходы на рабочую силу, коммунальные платежи и иные текущие обязательства, которые в зависимости от спортивного центра могут достигать более 100 000 евро в месяц.

Построенные на частные средства спортивные центры как правило были запущены спортивными фанатами, чьей первичной целью является не столько получение прибыли, сколько создание возможности для занятия спортом максимально широкому кругу пользователей. Для многих из нас это — проект-миссия, наше развитие и возможности не были, не являются сейчас и никогда не будут сравнимы со спортивными центрами, принадлежащими самоуправлениям и государству.

Для того чтобы как можно эффективнее использовать следующие три недели и как можно безопаснее открыть спортивные клубы 18 января, выдвигаем следующие предложения:

организовать на этой неделе инфо-встречу с представителями Министерства культуры и Департамента здоровья и назначить для дальнейшего обмена информацией контактных лиц;

в течение последующих трех недель проанализировать уровень риска разных видов спорта и в соответствии с этим 18 января открыть центры согласно видам спорта;

составить к 18 января общие требования по безопасности для операторов и посетителей спортивных центров;

разработать меры помощи для построенных на частные средства спортивных центров (период с 28 декабря 2020 по 17 января 2021 годов).

Со своей стороны центры готовы:

передать поступившую нам основанную на науке международную информацию;

установить в раздевалках жесткие требования и/или временно закрыть их;

заканчивать тренировки/бронирования на пять минут раньше, чтобы обеспечить меньший контакт при смене клиентов;

подумать о возможности быстрого тестирования при входе клиентов в спортивные центры.