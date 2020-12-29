В декабре число госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличилось вдвое

В конце ноября пациентов в возрасте 30-39 лет было четыре, спустя месяц - 19, следует из данных, предоставленных главным специалистом отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Евгенией Эпштейн.

Если в конце ноября в больнице не было ни одного пациента младше 29 лет, то в конце декабря в больнице находились два ребенка младше 9 лет, один из возрастной группы 10-19 лет и семь пациентов в возрасте от 20 до 29 лет.