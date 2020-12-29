В декабре число госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличилось вдвое

Число пациентов с Covid-19 в больницах Эстонии с конца ноября увеличилось более, чем в два раза. Если 28 ноября в больницах было 190 пациентов с коронавирусом, то 28 декабря - 410, пишет Rus.ERR.
В конце ноября пациентов в возрасте 30-39 лет было четыре, спустя месяц - 19, следует из данных, предоставленных главным специалистом отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Евгенией Эпштейн.
Если в конце ноября в больнице не было ни одного пациента младше 29 лет, то в конце декабря в больнице находились два ребенка младше 9 лет, один из возрастной группы 10-19 лет и семь пациентов в возрасте от 20 до 29 лет.
По сравнению с данными за конец ноября, на одного уменьшилось число пациентов в возрасте 50-59, сейчас их в больницах 27.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!