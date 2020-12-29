В среду в Нарве выберут мэра

В разгар коронакризиса высшие посты в Нарве почти два месяца занимают и.о. - обязанности мэра дополнительно к своей основной работе исполняет директор Финансового департамента управы Елена Голубева, вместо председателя горсобрания работают его заместители Лариса Оленина и Елена Пахомова.

Новая коалиция, собравшая в своих рядах большинство депутатов, планировала провести выборы мэра еще 26 ноября, но Лариса Оленина не включила этот вопрос в повестку заседания. В новой коалиции было опасение, что нынешние руководители ведут дело к роспуску городского собрания - если мэра не выберут до 10 января включительно, по закону, все депутаты уйдут в отставку и их заменят те, кто набрал на прошлых выборах меньше голосов.

Но в декабре заседание все же состоится, мэра и председателя городского собрания на нем выберут. Новая коалиция на пост мэра выдвинет Катри Райк, на пост председателя горсобрания - Татьяну Стольфат. На данный момент их поддерживает большинство депутатов, и почти наверняка они победят на выборах. Однако, экс-мэр Алексей Евграфов также выставит свою кандидатуру. Его поддерживает меньше депутатов, но при этом за возвращение Евграфова в кресло мэра активисты собрали более 2800 подписей горожан.

Мэра и председателя горсобрания депутаты выбирают тайным голосованием с помощью бюллетеней и избирательной урны.

На этом же заседании депутаты будут голосовать, отправить ли в отставку Ларису Оленину и Елену Пахомову. В случае, если за вотумы недоверия проголосует большинство, они покинут посты заместителей председателя горсобрания и останутся до следующих выборов рядовыми депутатами.