Вт, 29.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Правительство Эстонии не будет продлевать запрет на прямые полеты в Великобританию
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Правительство Эстонии не будет продлевать запрет на прямые полеты в Великобританию

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, правительство не будет продлевать действующий до конца этого года запрет на прямые полеты в Великобританию, сообщает Rus.ERR.

«Правительство не будет продлевать с 1 января запрет на прямые полеты в Соединенное Королевство. Однако для тех, кто прибывает из Великобритании, будет действовать более строгий режим самоизоляции, и с нового года будут применяться дополнительные меры», - написал Рейнсалу в социальных сетях.

Министерство иностранных дел организовало два специальных рейса для возвращения находящихся в Великобритании жителей Эстонии на родину.

Прилетевшие первым спецрейсом уже прибыли в Эстонию, второй рейс прибудет в Таллинн во вторник, 29 декабря, в 16:00.

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