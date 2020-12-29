Правительство Эстонии не будет продлевать запрет на прямые полеты в Великобританию

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, правительство не будет продлевать действующий до конца этого года запрет на прямые полеты в Великобританию, сообщает Rus.ERR.
«Правительство не будет продлевать с 1 января запрет на прямые полеты в Соединенное Королевство. Однако для тех, кто прибывает из Великобритании, будет действовать более строгий режим самоизоляции, и с нового года будут применяться дополнительные меры», - написал Рейнсалу в социальных сетях.
Министерство иностранных дел организовало два специальных рейса для возвращения находящихся в Великобритании жителей Эстонии на родину.
Прилетевшие первым спецрейсом уже прибыли в Эстонию, второй рейс прибудет в Таллинн во вторник, 29 декабря, в 16:00.