Отелям Ида-Вирумаа снова разрешили работать, но открылись не все

Руководитель по маркетингу Noorus Spa Hotel Дарья Боярова рассказала, что в первый день работы были заняты всего две-три комнаты. И весь отель работал для нескольких клиентов. Но интерес потенциальных клиентов есть.

“Не могу сказать, что ажиотаж. Много спрашивают, мало бронируют. Интерес есть, поддержка есть, но пока она ни во что не вылилась”, - сказала она.

В спа-отеле закрыт спа-комплекс, закрыт ресторан, но работает wellness-салон, в котором делают массаж, обертывания, косметологические услуги, маникюр. Работает кухня ресторана, но блюда теперь бесконтактно доставляют в номера.

“Точно так же в новогоднюю ночь у нас будет сервироваться ужин, - поделилась планами Дарья Боярова. - Если гость его закажет, мы будем сервировать или в его номере, если он большой, или же будем предлагать в одном номере жить, в другом - сервировать стол”.

Поддержка обещана, но какая именно - непонятно

Кадри Ялонен отмечает, что большой проблемой для предпринимателей из гостиничного сектора стала неопределенность. Правительство анонсировало, что поддержит предприятия, которые пострадали из-за ограничений, но до сих пор непонятно, как именно.

“Есть только пресс-релиз от 23 декабря на веб-сайте valitsus.ee. Там четыре предложения о том, что будет поддержка и о том, для кого она будет. Это слишком мало. Это не дает никакой уверенности, потому что там не указано, как выбирают тех, кто поддержку получит. Нет никакой уверенности у предпринимателей, что они подойдут под условия получения поддержки. Это у нас сейчас головная боль номер один”.

Руководитель нарвского отеля Inger Владимир Изотов рассказал, что уже дважды откладывалась видео-конференция, на которой представители четырех-пяти министерств должны были рассказать о мерах поддержки:

“Все злые. То обещание, которое давал господин Ратас - до нового года дать понять, что будет дальше, и как всё будет компенсироваться - к сожалению, осталось только в зале парламента. Но мы надеемся и ждем, что те решения, которые уже были выработаны до этого, останутся, никто их не “порежет”, и ждем новой информации”.

По словам Изотова, две видео-конференции для гостиничного бизнеса (на эстонском и на русском языках), которые организовывал IVEK, планировали провести 22 декабря, затем перенесли на 28 число, но за час до начала перенесли еще раз - уже на новый год.

Не смотря на то, что Inger специализируется на командированных постояльцах, он не открылся ни с 18 декабря, когда таких клиентов разрешили обслуживать, ни с 28 декабря, когда отелям разрешили принимать всех постояльцев. Анализ рынка показал, что клиенты не ожидали этих послаблений, и почти все они планировали приехать уже после 4 января.

“Мы приняли решение, что останемся в отпусках, так как планы были сформированы несколько недель назад. Остаемся до четвертого в отпусках, гостиница закрыта, а потом уже будем ждать всех наших клиентов”, - рассказал Владимир Изотов.