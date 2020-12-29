Отелям Ида-Вирумаа снова разрешили работать, но открылись не все

С понедельника в Харьюмаа вступили в силу строгие противовирусные ограничения по примеру введенных ранее в Ида-Вирумаа. Теперь в двух уездах ограничения одинаковые. Но в отличие от столичного региона, на Северо-Востоке правительство сначала запретило работу отелей, а теперь - разрешило.
За 17 дней правила менялись трижды
Руководители нескольких отелей Ида-Вирумаа выражали возмущение непоследовательностью ограничений. С 12 декабря вместе с другими ограничениями правительство запретило и работу отелей. Быстро выяснилось, что где-то нужно ночевать специалистам, приехавшим в командировку. И главное - медикам, которые приезжают помогать Северо-Востоку в борьбе с коронавирусом. По словам координатора туризма Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, на тот момент отелям нужно было выселять более сотни командировочных.
В правительстве заметили ошибку, и с 18 декабря ввели исключение из правила, разрешив отелям оказывать услуги проживания тем, кто приехал в Ида-Вирумаа в командировку.
С 28 декабря вступили в силу единые ограничения для Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Согласно этому решению, отелям не запрещено оказывать услуги проживания, хотя требуется закрыть СПА, рестораны и увеселительные услуги. Для столичного региона ограничения сразу вступили в силу в таком виде, а в Ида-Вирумаа, получается, услугу ночлега сначала закрыли полностью, потом частично открыли, затем открыли полностью.
Добро пожаловать самоизолироваться!
Координатор туризма Ида-Вирумаа Кадри Ялонен рассказала, что часть отелей с понедельника возобновили работу, но часть по-прежнему закрыта - руководители ждут, что будет дальше. Некоторые отели не закрыли свои кухни, и занялись доставкой готовых блюд. Кадри Ялонен отмечает, что разрешение снова работать может выручить самые маленькие дома для отдыха - коттеджи, которые семья снимает целиком на выходной.
“Они более… бесконтактные. И людям легче решиться приехать. Ведь у нас все-таки регион, где много коронавируса. И предпринимателей очень волнует, как снова открываться. Не будет так, что на следующий день бизнес снова пойдет”, - говорит она и добавляет, что возобновление работы всё-таки дает надежду.
Тяжелее открыться большим СПА-отелям, в которых услуга проживания приносила лишь часть дохода.
“Если невозможно открывать СПА, то всё это убыточно”, - отметила координатор туризма.
Центр развития предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK), в котором работает Кадри Ялонен, старается не растерять всех туристов. В открытом недавно интернет-магазине ида-вируских сувениров можно купить подарочные карты отелей и ресторанов - на будущее, когда они полностью возобновят работу.
“Мы рекламируем просто красивые места, как весной, - рассказала Кадри Ялонен. - Весной, когда всё закрылось, мы рекламировали природу - то, что всё равно существует. Надо, чтобы совсем тихо не было. Если будет совсем тихо, тогда нас забудут”.
По словам Кадри Ялонен, в рекламе не только IVEK сконцентрировался на красивых местах. Например, СПА-отель Noorus из Нарва-Йыэсуу рекламировал прогулки по заснеженному пляжу.
Когда отелям пришлось отменять все уже сделанные бронирования на рождественские и новогодние праздники, люди уже изменили свои планы, решили отдохнуть где-то в другом месте. Эти клиенты для ида-вируских отелей уже потеряны, и на Новый год нужно искать новых.
Новогодний праздник - в каждом номере отдельно
В Noorus новогоднюю ночь обычно празднуют до 500 человек в пяти отдельных залах. До того, как в Ида-Вирумаа правительство ввело частичный локдаун, отель рекламировал встречу Нового года, но исходя из правила 50-процентной заполняемости. Все 250 мест раскупили, плюс были распроданы практически все номера. Теперь всё начинается с начала.
Руководитель по маркетингу Noorus Spa Hotel Дарья Боярова рассказала, что в первый день работы были заняты всего две-три комнаты. И весь отель работал для нескольких клиентов. Но интерес потенциальных клиентов есть.
“Не могу сказать, что ажиотаж. Много спрашивают, мало бронируют. Интерес есть, поддержка есть, но пока она ни во что не вылилась”, - сказала она.
В спа-отеле закрыт спа-комплекс, закрыт ресторан, но работает wellness-салон, в котором делают массаж, обертывания, косметологические услуги, маникюр. Работает кухня ресторана, но блюда теперь бесконтактно доставляют в номера.
“Точно так же в новогоднюю ночь у нас будет сервироваться ужин, - поделилась планами Дарья Боярова. - Если гость его закажет, мы будем сервировать или в его номере, если он большой, или же будем предлагать в одном номере жить, в другом - сервировать стол”.
Поддержка обещана, но какая именно - непонятно
Кадри Ялонен отмечает, что большой проблемой для предпринимателей из гостиничного сектора стала неопределенность. Правительство анонсировало, что поддержит предприятия, которые пострадали из-за ограничений, но до сих пор непонятно, как именно.
“Есть только пресс-релиз от 23 декабря на веб-сайте valitsus.ee. Там четыре предложения о том, что будет поддержка и о том, для кого она будет. Это слишком мало. Это не дает никакой уверенности, потому что там не указано, как выбирают тех, кто поддержку получит. Нет никакой уверенности у предпринимателей, что они подойдут под условия получения поддержки. Это у нас сейчас головная боль номер один”.
Руководитель нарвского отеля Inger Владимир Изотов рассказал, что уже дважды откладывалась видео-конференция, на которой представители четырех-пяти министерств должны были рассказать о мерах поддержки:
“Все злые. То обещание, которое давал господин Ратас - до нового года дать понять, что будет дальше, и как всё будет компенсироваться - к сожалению, осталось только в зале парламента. Но мы надеемся и ждем, что те решения, которые уже были выработаны до этого, останутся, никто их не “порежет”, и ждем новой информации”.
По словам Изотова, две видео-конференции для гостиничного бизнеса (на эстонском и на русском языках), которые организовывал IVEK, планировали провести 22 декабря, затем перенесли на 28 число, но за час до начала перенесли еще раз - уже на новый год.
Не смотря на то, что Inger специализируется на командированных постояльцах, он не открылся ни с 18 декабря, когда таких клиентов разрешили обслуживать, ни с 28 декабря, когда отелям разрешили принимать всех постояльцев. Анализ рынка показал, что клиенты не ожидали этих послаблений, и почти все они планировали приехать уже после 4 января.
“Мы приняли решение, что останемся в отпусках, так как планы были сформированы несколько недель назад. Остаемся до четвертого в отпусках, гостиница закрыта, а потом уже будем ждать всех наших клиентов”, - рассказал Владимир Изотов.
По словам руководителя отеля Inger, сейчас в здании уменьшено отопление, законсервированы номера, прачечная и другие помещения, поскольку работать всей инфраструктуре для нескольких клиентов было бы невыгодно.