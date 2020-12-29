"Царит всеобщая паника". В Хорватии произошло сильное землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 13:19. Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине пяти километров.

"Мы освобождаем людей из машин. Мы не знаем, живые они, мертвые или раненые", - сообщил региональному телеканалу N1 мэр Петриньи Даринко Думбович. "Здесь царит всеобщая паника. Люди ищут своих близких".

ФОТО: ANTONIO BRONIC/REUTERS/Scanpix