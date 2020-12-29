Эксперт: сейчас лучшее время для продажи недвижимости

Сентябрь, октябрь и ноябрь продемонстрировали восстановление рынка недвижимости, также были установлены ценовые рекорды - например, в ноябре средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне была на 2%, а в Тарту даже на 13%, чем в то же время прошлого года.
По данным Земельного департамента, количество сделок с квартирами в Таллинне было на 9%, а в Тарту и Пярну соответственно на 10% и 33% больше, чем в то же время год назад.
За последние пять лет на рынке не было так мало предложений недвижимости, как сейчас, а интерес клиентов к покупке жилья не был так велик, как в настоящее время.
Источник: портал недвижимости City24.