Вт, 29.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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Эксперт: сейчас лучшее время для продажи недвижимости

На рынке недвижимости не хватает предложений.

ФОТО: Shutterstock

Удивительно, но сейчас - идеальное время для продажи недвижимости, считает Kodustiil. 

Сентябрь, октябрь и ноябрь продемонстрировали восстановление рынка недвижимости, также были установлены ценовые рекорды - например, в ноябре средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне была на 2%, а в Тарту даже на 13%, чем в то же время прошлого года.

По данным Земельного департамента, количество сделок с квартирами в Таллинне было на 9%, а в Тарту и Пярну соответственно на 10% и 33% больше, чем в то же время год назад.

В результате высокого покупательского спроса наступила ситуация, когда на рынке недвижимости не хватает объектов для покупки. 

За последние пять лет на рынке не было так мало предложений недвижимости, как сейчас, а интерес клиентов к покупке жилья не был так велик, как в настоящее время. 

Источник: портал недвижимости City24.

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