Галерея ⟩ В Таллиннском аэропорту приземлился спецрейс из Великобритании

Сегодня в 15:40 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет, который выполнял заказанный правительствами стран Балтии спецрейс из Лондона.
Спецрейс Nordica был в первую очередь предназначен для тех граждан стран Балтии, которые находились в Великобритании с краткосрочным визитом и из-за резко введенных ограничений на авиаперелеты попали в ловушку, пишет Postimees.
Билет на самолет стоил 250 евро.
Первый спецрейс из Великобритании в Прибалтику состоялся вчера, но, по данным Министерства иностранных дел, в приземлившемся в Риге самолете эстонцев не было. Всего на граждан Эстонии было выделено 124 места в двух самолетах.
Для прибывших из Великобритании в Эстонию действуют дополнительные требования изоляции, в ней нужно оставаться 14 дней. Если сделанный по прибытии тест на коронавирус был отрицательным, нужно провести семь дней в изоляции и затем сделать повторный тест. Если и второй тест отрицательный, можно вернуться к работе для выполнения неотложных дел.