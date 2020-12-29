Галерея ⟩ В Таллиннском аэропорту приземлился спецрейс из Великобритании

Спецрейс Nordica был в первую очередь предназначен для тех граждан стран Балтии, которые находились в Великобритании с краткосрочным визитом и из-за резко введенных ограничений на авиаперелеты попали в ловушку, пишет Postimees.

Билет на самолет стоил 250 евро.

Первый спецрейс из Великобритании в Прибалтику состоялся вчера, но, по данным Министерства иностранных дел, в приземлившемся в Риге самолете эстонцев не было. Всего на граждан Эстонии было выделено 124 места в двух самолетах.