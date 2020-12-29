Вт, 29.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
1 мин для прочтения

Галерея ⟩ В Таллиннском аэропорту приземлился спецрейс из Великобритании

Сегодня в 15:40 в Таллиннском аэропорту приземлился самолет, который выполнял заказанный правительствами стран Балтии спецрейс из Лондона.

Спецрейс Nordica был в первую очередь предназначен для тех граждан стран Балтии, которые находились в Великобритании с краткосрочным визитом и из-за резко введенных ограничений на авиаперелеты попали в ловушку, пишет Postimees.

Билет на самолет стоил 250 евро.

Первый спецрейс из Великобритании в Прибалтику состоялся вчера, но, по данным Министерства иностранных дел, в приземлившемся в Риге самолете эстонцев не было. Всего на граждан Эстонии было выделено 124 места в двух самолетах.

Для прибывших из Великобритании в Эстонию действуют дополнительные требования изоляции, в ней нужно оставаться 14 дней. Если сделанный по прибытии тест на коронавирус был отрицательным, нужно провести семь дней в изоляции и затем сделать повторный тест. Если и второй тест отрицательный, можно вернуться к работе для выполнения неотложных дел.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back