Вт, 29.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Несколько десятков антимасочников готовы бороться в суде за право не носить маску
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Несколько десятков антимасочников готовы бороться в суде за право не носить маску

Акция протеста в Таллинне.

ФОТО: Madis Veltman

Около 30 противников ношения масок подали исковые заявления об отмене постановления правительства, требующего ношения масок в закрытых общественных помещениях.

Суд пока еще не решил, принимать ли жалобы к рассмотрению, пишет ERR.

Люди требуют разных вещей - как полного, так и частичного аннулирования постановления, а также предварительной правовой защиты, - заявила Аннели Вилу, пресс-секретарь Таллиннского административного суда. Она добавила, что суд не предоставил предварительной правовой помощи в отношении первых четырех жалоб.

По словам Вилу, помимо жалоб, связанных с обязательством ношения маски, в суд подали исковые заявления учреждения и компании, например, спортивные залы, которые вынуждены ограничивать свою деятельность. Также есть жалобы на выплату пособий и компенсаций, но подробнее Вилу не смогла сказать об этом.

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