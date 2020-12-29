Несколько десятков антимасочников готовы бороться в суде за право не носить маску

Около 30 противников ношения масок подали исковые заявления об отмене постановления правительства, требующего ношения масок в закрытых общественных помещениях.
Суд пока еще не решил, принимать ли жалобы к рассмотрению, пишет ERR.
Люди требуют разных вещей - как полного, так и частичного аннулирования постановления, а также предварительной правовой защиты, - заявила Аннели Вилу, пресс-секретарь Таллиннского административного суда. Она добавила, что суд не предоставил предварительной правовой помощи в отношении первых четырех жалоб.
По словам Вилу, помимо жалоб, связанных с обязательством ношения маски, в суд подали исковые заявления учреждения и компании, например, спортивные залы, которые вынуждены ограничивать свою деятельность. Также есть жалобы на выплату пособий и компенсаций, но подробнее Вилу не смогла сказать об этом.