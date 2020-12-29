Несколько десятков антимасочников готовы бороться в суде за право не носить маску

Суд пока еще не решил, принимать ли жалобы к рассмотрению, пишет ERR.

Люди требуют разных вещей - как полного, так и частичного аннулирования постановления, а также предварительной правовой защиты, - заявила Аннели Вилу, пресс-секретарь Таллиннского административного суда. Она добавила, что суд не предоставил предварительной правовой помощи в отношении первых четырех жалоб.