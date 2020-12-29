Галерея ⟩ В Вильянди устанавливают памятник певцу Яаку Йоала

Изготовило памятник НКО Meie Viljandi, которое получило на это от городских властей 50 000 евро. Против установки памятника выступил Союз скульпторов Эстонии, который посчитал художественный конкурс слишком коротким.

В декабре более пятисот жителей Вильянди присоединились к народной инициативе о прекращении строительства памятника, но власти города к ним не прислушались и оставили в силе принятое решение о строительстве.