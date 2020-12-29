Российские власти предъявили Навальному ультиматум

Основанием в УФСИН назвали статью в журнале Lancet от 22 декабря, в которой были собраны материалы клиники «Шарите» о результатах лечения Навального. Службу заинтересовало то, что Навального, получившего условный срок пять лет в 2017 году, согласно статье в Lancet, выписали из берлинской больницы 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорится в заявлении УФСИН. Там заявили о том, что Навальному необходимо явиться в УИИ, о чем уведомлены он сам, его адвокат и пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя сообщение УФСИН у себя в Twitter, назвала его «фантастикой». «ФСИН, прекрасно зная, что Навальный находится на лечении в Германии, пытается запрыгнуть в последний вагон (испытательный срок у Алексея заканчивается 30 декабря) и требует явиться в инспекцию завтра. А иначе будет требовать заменить условный срок реальным», — написала она.

Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что получил СМС о том, что «ФСИН пригрозила обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание по делу «Ив Роше», если он не явится к ним во вторник в 9 утра».