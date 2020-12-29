Новогодняя вечеринка военных стала очагом коронавируса, заболели и несколько работников скорой помощи

21 декабря на вечеринке в Выру присутствовали действующие военнослужащие второй пехотной бригады и гражданский персонал батальона тыла. Это были мероприятия на свежем воздухе, в которых приняли участие 45 человек», - сказал полковник Тармо Метса, командир второй пехотной бригады. По данным Postimees, на вечеринке было более 60 человек.

«Известно, что четыре человека заразились коронавирусом и в настоящее время находятся дома в изоляции», - пояснил командир. Он добавил, что трое пострадавших были работниками медчасти, параллельно работающими в гражданской медицине. «В настоящее время точный источник заражения не установлен», - сказал командир.

Скорая помощь Выру сейчас переживает серьезный кризис, когда многие сотрудники вынуждены заменять заболевших и работать сверхурочно.

Департамент здоровья начал расследование

Пресс-секретарь Южно-Эстонской больницы Аве Абель подтвердила, что 21 декабря на вечеринке присутствовали двое сотрудников скорой помощи Южно-Эстонской больницы и что они оказались заражены коронавирусом. «На сегодняшний день (вторник - ред.) из скорой помощи заболели три человека (имеют легкие симптомы) и 11 человек изолированы», - добавил Абель.

Чтобы вечеринка стала очагом коронавируса, с местом или мероприятием должны быть связаны шесть человек. Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп пояснила, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование, чтобы понять, кто стал источником заражения и кто является близкими контактами. «Медицинские работники должны лучше всех знать, как ведет себя вирус и насколько он опасен. Подобные действия просто лишают дара речи», - сказал Кингсепп.

Частично заболевших или отправленных на изоляцию медиков заменяет персонал других отделений больницы. Если болезнь не распространилась, а контактировавшие с работниками скорой помощи медики получат отрицательные результаты на Sars-CoV-2, то они смогут вернуться на работу к 3 января.

По данным Департамента здоровья, речь идет об очаге коронавируса, состоящем из восьми человек.