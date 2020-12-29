В Эстонии грипп отступил

Заражаемость респираторными вирусами остается на стабильном уровне. С 14 по 20 декабря к врачам по поводу ОРВИ обратились 3729 человек, из них 26 процентов - дети. Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Тартумаа и Ида-Вирумаа. На этой неделе подтвержденных случаев гриппа выявлено не было.
По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом в ЕС остается низкой, при этом регистрируются единичные случаи. По данным ВОЗ, активность гриппа во всем мире остается ниже ожиданий. Различные меры гигиены и физического расстояния, принятые государствами-членами для сокращения распространения вируса SARS-CoV-2, вероятно, сыграли роль в сокращении распространения вируса гриппа.
Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и лихорадка. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, что это за вирус. Его можно точно определить только в вирусологической лаборатории.
Симптомы обычно ограничиваются верхними дыхательными путями - насморк, кашель и субфебрильная температура. Однако как и в случае с гриппом, парагрипп, RSV и аденовирусы могут вызывать пневмонию. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до пневмонии, особенно у детей. Специального лечения нет. При необходимости используются паллиативные поддерживающие методы лечения - снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.