Галерея ⟩ Ходим мимо каждый день и не замечаем: шедевры готической архитектуры в Эстонии

Центр готической архитектуры

У каждого таллиннца Рождество и Новый город ассоциируются со Старым городом, а именно с рождественской ярмаркой на Ратушной площади. Гуляя и наслаждаясь праздничной атмосферой, невозможно не заметить церкви с удлиненными окнами с заостренным верхом, которые горят по вечерам.

Церковь Святого Николая, или Нигулисте – один из самых приметных объектов Таллинна. Эта церковь была построена в XIII веке готландскими купцами и относится к поздней готике.

Церковь Олевисте также является постройкой XIII века, которая, согласно некоторым источникам, в период с XVI по XVII век считалась самым высоким зданием мира. Домский собор не является исключением, он был построен в то же время, что и вышеупомянутые церкви.

Старый город является центром готической архитектуры в Эстонии: помимо религиозных построек, внимания тех, кто увлекается архитектурой, заслуживают замок Тоомпеа, Ратуша, крепостная стена и башни, а также жилые дома средневекового Таллинна.

Монастырь Святой Бригитты, возведенный в XV веке, может похвастаться тем, что стал основной достопримечательностью Пирита. В этом году там прошла рождественская ярмарка, которая способствовала созданию праздничного настроения у горожан.

В Эстонии сохранилась ранняя готика. Хорошим примером служат Замок Германа в Нарве, эпископский замок Курессааре на острове Сааремаа, монастырь Ордена цистерцианцев в Падизе. Церквушки буквально разбросаны по всей стране. Например, вблизи Таллинна находится часовня Саха – одно из самых древних христианских строений в Эстонии. Точная дата этой постройки неизвестна, но, согласно народным преданиям, она была возведена на полвека раньше, чем сам Таллинн.

Кирпичная или северогерманская готика

Особенно выделяются постройки из красного керамического кирпича, которые были распространены на севере Германии, а также в Польше, Белоруссии и странах Балтии.

Самым точным образцом является Домский собор в Тарту, расположенный на холме у реки Эмайыги, где до него располагалась одно из крупнейших укреплений эстонских язычников. Он был также возведен в XIII веке, к настоящему моменту частично разрушен, но не перестает удивлять своей величественностью и масштабами.

Вторым примером кирпичной готики Эстонии можно назвать Церковь Святого Иоанна, которая находится в Тарту и была построена в XIV веке. Особенностью церкви принято считать обилие терракотовых статуэток, окружающих внешнюю часть церкви.

Неоготика Эстонии

Одно из крупнейших культовых сооружений Таллинна — лютеранская церковь Каарли, построенная в 1670 году, но на тот период из дерева. На площади Вабадузе стоит прекрасная Яановская церковь, появившаяся в 1862 году.

Очень красивая церковь находится в городе Вильянди – церковь Паулуса, которая была освещена в 1866 году. И хотя в этой постройке присутствует красный кирпич, не стоит путать и относить ее к северогерманской готике.

На территории уезда Валгамаа расположена рыцарская мыза Сангасте, также выполненная из красного кирпича, но относящаяся к неоготике. Согласно историческому административному делению, она относится к приходу Сангасте – один из старейших церковных приходов Эстонии.

В уезде Харьюмаа находится знаменитая рыцарская мыза – Кейла-Йоа, выполненная в неоготическом стиле. А в уезде Тартумаа стоит дворянская усадьба Алатскиви, вокруг которой расположены вспомогательные здания и большой парк.