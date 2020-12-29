За счет автохлама в Вяйке-Ыйсмяэ и в Астангу освободилось 137 парковочных мест

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что сегодняшние спальные районы были спланированы и построены несколько десятилетий назад, когда было гораздо меньше автомобилей. «Сегодня, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда автомобили уже не помещается во дворах. В связи с чем каждое парковочное место является очень важным и ценным», - сказал старейшина.

«Если в прошлом году нам удалось освободить 93 парковочных места, то в этом году мы освободили 137 мест. Однако в районе все еще есть автомобили, которые годами стоят неподвижно», - сказал Ханимяги и призвал жителей самостоятельно увести давно стоявшие на стоянке автомобили или утилизировать их, чтобы освободить парковочные места для тех, кто нуждается в них ежедневно. Кроме того, автохлам препятствует в уборке улиц и снега.

По словам главного инспектора отдела рассмотрений и районной работы Таллиннского департамента Муниципальной полиции Талеха Гусейнова автохламом и долго стоящими автомобилями в Хааберсти занимаются ежедневно. «Мы ищем владельцев транспортных средств и объясняем им, что, если автомобиль больше не используется, его следует вывести с улицы или утилизировать», - сообщил Гусейнов добавив, что владелец транспортного средства может сдать свой автомобиль фирме по утилизации отходов и, в соответствии с прейскурантом, также получить от него плату.