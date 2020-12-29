За счет автохлама в Вяйке-Ыйсмяэ и в Астангу освободилось 137 парковочных мест

Управа района Хааберсти и муниципальная полиция работают в тесном сотрудничестве, чтобы освободить и без того немногочисленные парковочные места в Вяйке-Ыисмяэ и Астангу от автохлама. В этом году из района было вывезено 137 долго стоящих машин и на данный момент ведётся работа с ещё 68 автомобилями.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что сегодняшние спальные районы были спланированы и построены несколько десятилетий назад, когда было гораздо меньше автомобилей. «Сегодня, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда автомобили уже не помещается во дворах. В связи с чем каждое парковочное место является очень важным и ценным», - сказал старейшина.
«Если в прошлом году нам удалось освободить 93 парковочных места, то в этом году мы освободили 137 мест. Однако в районе все еще есть автомобили, которые годами стоят неподвижно», - сказал Ханимяги и призвал жителей самостоятельно увести давно стоявшие на стоянке автомобили или утилизировать их, чтобы освободить парковочные места для тех, кто нуждается в них ежедневно. Кроме того, автохлам препятствует в уборке улиц и снега.
По словам главного инспектора отдела рассмотрений и районной работы Таллиннского департамента Муниципальной полиции Талеха Гусейнова автохламом и долго стоящими автомобилями в Хааберсти занимаются ежедневно. «Мы ищем владельцев транспортных средств и объясняем им, что, если автомобиль больше не используется, его следует вывести с улицы или утилизировать», - сообщил Гусейнов добавив, что владелец транспортного средства может сдать свой автомобиль фирме по утилизации отходов и, в соответствии с прейскурантом, также получить от него плату.
Инспектор также напомнил, что при покупке или продаже транспортного средства все документы должны быть оформлены незамедлительно и транспортное средство должно быть зарегистрировано на имя нового владельца. «В нашей работе было несколько случаев, когда при контакте с владельцем долго стоящего автомобиля выяснялось, что транспортное средство было продано много лет назад. К сожалению, оформление документов было не завершено, и теперь уже бывшему владельцу приходится вновь разбираться с уже списанным автомобилем», - сказал Гусейнов добавив, что вовремя оформленные документы помогут избежать дальнейших хлопот.