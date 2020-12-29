Мошенники от имени Керсти Кальюлайд предлагают денежный приз

В соцсети Facebook появилась страница якобы президента Эстонии Керсти Кальюлайд, на которой злоумышленники предлагают пользователям поучаствовать в розыгрыше крупных денежных сумм.
Будьте бдительны, страница пользователя Kersti Kaljulaiid (правильное написание имени президента Kersti Kaljulaid) не является страницей настоящего президента ЭР Керсти Кальюлайд. У президента ЭР есть только одна Facebook-страница, и она отмечена синей галочкой, означающей, что страница верифицирована и речь идет о настоящем человеке.
Участвуя в розыгрышах, лотереях и прочих "возможностях заработать", помните, не давайте свою личную информацию (пароли, номера документов, банковских карт и пр.), если предлагают перейти по ссылке, скачать файл и т. д., не делайте этого.
Фейковые лотереи
Веб-констебль Андеро Сепп сегодня предупреждал о фейковых розыгрышах и лотереях на фейковых аккаунтах, созданных от имени реально действующих фирм. Например, мошенники привлекают внимание пользователей социальных сетей розыгрышем ювелирных изделий и пылесосов. Для участия в розыгрыше просят данные, в том числе данные кредитной карты, что никак не нужно для того, чтобы на самом деле поучаствовать в такой лотерее. Многие фирмы на самом деле сейчас устраивают лотереи и розыгрыши своих товаров, как правило, для того, чтобы участвовать в такой лотерее в Facebook или Instagram достаточно поставить лайк, отметить друзей или поделиться постом.
Поэтому, увидев такое объявление, проверьте официальную страницу этого предприятия в Facebook или Instagram. Второй важный индикатор - это URL страницы, то есть посмотрите на ссылку www.facebook.com/xxxxxxxxx <- и если здесь нет имени этого предприятия, отнеситесь к предложению скептически. Вместо отдыха в SPA или украшения можете лишиться денег. Если увидите такую лотерею или страницу, сделайте пожалуйста рапорт - "Fake Account".