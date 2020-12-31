Дед Мороз — читателям Rus.Postimees: мы со всем справимся, главное — мечтать, чувствовать и любить

Дорогие друзья!

Да, год на самом деле был непростым для всех людей, но в каждом положении есть свои плюсы. Любые кризисы – это не только конец чего-то старого, но и начало нового, прямо как Старый и Новый год. Люди стали проводить больше времени со своими близкими, в кругу семьи, начали ценить то, что было для многих само собой разумеющимся. Жизнь — это вообще процесс не статический, невозможно постоянно пребывать в зоне комфорта, каждый день жизнь посылает нам новые вызовы, и мы должны меняться под них или приспосабливать их под себя. Поэтому уходящему году останется все то, что в нем происходило.

В последнее время люди очень зациклились на материальном, забыв о духовном, а дух – это основа нашей жизни. Человек может менять место жительства, города и страны, круг знакомых, но неизбежно он будет наступать на одни и те же грабли, совершать одни и те же ошибки, а все потому, что человек не разобрался в самом себе. Нужно научиться правильно расставлять приоритеты, обратиться к своим чувствам, разобраться в желаниях. Материально люди живут сейчас лучше, чем их предки, но настолько ли интересно и полно? Многие люди путешествовали и в 2020 году, и кто очень хочет, будет это делать и дальше. С любыми трудностями человечество справлялось и раньше, справится и с этой. Главное - мечтать, гореть, чувствовать, жить и дарить теплоту своих сердец тем, кого вы любите.

Все взрослые когда-то были детьми, но многие забыли, как это – быть ребенком, забыли, что в нашей жизни есть место волшебству. Желаю вам всем стать немножко меньше эгоистами, вспомнить, о чем вы мечтали, и в эти праздничные дни - да и не только - помнить о тех, кому нужны ваша помощь и забота, не проходить мимо тех, кто нуждается в вашей доброте и участии.

И еще, несмотря ни на что, продолжайте верить в сказку, и тогда в вашей жизни будут происходить настоящие чудеса. Давайте все вместе пожелаем этому миру в наступающем году добра и любви и силой своих душ сделаем его лучше. Только все вместе и искренне, в последние секунды уходящего года. А я с помощью волшебства помогу исполнить эти желания.