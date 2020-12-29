Две трети жителей дома призрения в Тартумаа заражены коронавирусом

Старейшина волости Кастре Прийт Ломп крайне возмущен ситуацией, он заявил, что ситуации можно было бы избежать, если бы волостная управа располагала данными жителей волости, получивших положительный результат теста. Он заявил, что, известно, что вирус попал в дом престарелых с близким родственником одного из клиентов, который знал, что он является носителем вируса.

«С весны я разговаривал с другими руководителями местных органов власти, Департаментом здоровья и даже с премьер-министром, что нам хорошо было бы знать имена тех, кто получил положительный результат на тест, этот случай в доме престарелых можно было предотвратить в такой маленькой волости», - сказал Ломп.

Ломп объяснил, что цель волости - не преследовать кого-либо с помощью этих данных. Напротив, есть желание помочь инфицированным. «Департамент здоровья не может иметь дело со всеми инфицированными, но социальные работники нашего муниципалитета могли бы лично расследовать, нуждается ли человек, сдавший положительный образец, в помощи, нужно ли ему принести продукты домой», - пояснил Ломп.

По словам старейшины, некоторые другие главы самоуправлений того же мнения.

Близкие контакты клиентов и работников дома призрения в Кастре должны находиться на самоизоляции до 12 января.

В доме призрения в Кастре продолжают работать те, кто получит отрицательные результаты анализов, а дом разделен на так называемые чистую и грязную зоны для предотвращения распространения инфекции. Кроме того, в Тартускую высшую школу здравоохранения был направлен запрос о помощи, чтобы обеспечить наличие персонала на весь период борьбы с вирусом.