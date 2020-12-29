Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - заявила Петренко.

В данный момент Навальный находится в Германии после курса лечения.

Ему стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

В чем еще обвиняли Навального

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В результате судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к трем с половиной годам колонии общего режима.

В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года.

ФСИН также неоднократно обращалась в суд с просьбами о замене Навальному условного лишения свободы на реальное, но безуспешно.

Вчера Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве опубликовало сообщение, в котором говорится о том, что Алексей Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Основанием в УФСИН назвали статью в журнале Lancet от 22 декабря, в которой были собраны материалы клиники «Шарите» о результатах лечения Навального. Службу заинтересовало то, что Навального, получившего условный срок пять лет в 2017 году, согласно статье в Lancet, выписали из берлинской больницы 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорится в заявлении УФСИН. Там заявили о том, что Навальному необходимо явиться в УИИ во вторник, 29 декабря.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тыс. евро, признав, что российские власти нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".