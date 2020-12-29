Нефтяное пятно, двигавшееся в направлении Латвии, рассеялось

Центр координации спасения на море Литвы заявил, что в Балтийском море пятна не осталось.

Глава центра Евгений Валиков сказал, что суда и вертолет военно-воздушных сил Литвы во вторник не обнаружили пятен или их остатков. Таким образом, по его словам, загрязнение устранила сама природа.

"Район поиска расширен до возможной максимальной дистанции дрейфа, пятно не обнаружено", - сказал Валиков.

"Оно (пятно - ред.) по причине погодных условий - ветра и волн - разделилось на маленькие кусочки, а холодная температура воды и воздуха привела к их коагуляции в комки, и это пятно исчезает само по себе, то есть тонет", - подчеркнул глава центра.

В понедельник сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина - около 100 метров. Министерство окружающей среды Литвы сообщило, что в окружающую среду вылилось до 2 тонн сырьевой нефти, а предварительный ущерб окружающей среде достигает 12 тыс. евро. Его должен будет возместить оператор терминала - компания польского концерна Orlen в Литве Orlen Lietuva.