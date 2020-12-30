Ср, 30.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Живая музыка только для жителей Пярну и Тарту
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Живая музыка только для жителей Пярну и Тарту

Таллиннский камерный оркестр

ФОТО: Kaupo Kikkas

Жителям Пярну и Тарту выпала редкая по нынешним временам возможность насладиться живой музыкой в преддверии Нового года. Традиционные новогодние концерты Eesti Kontsert в Таллинне и Йыхви отменены.

Эстонское телевидение покажет 1 января вечером Новогодний концерт Eesti Kontsert не в прямом эфире, как в предыдущие годы, а в записи, специально организованной в столичном концертном зале «Эстония».

Телезрители увидят ту же саму музыкальную программу, которая будет представлена в Пярну в живом исполнении 30 декабря. На этот раз жемчужины мировой музыки будут чередоваться с красивыми стихами. Тон концерту зададут Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) и Эстонский национальный мужской хор (RAM). Музыку и поэзию свяжут воедино дирижер с мировым именем, новатор в мире современной музыки Кристьян Ярви и популярная поэтесса Дорис Карева. Подобранные ею стихи прочтет актриса Майкен Пиус из Городского театра.

Линда-Анетте Верте

ФОТО: Veljo Poom

Редкая возможность насладиться живой музыкой выпала и жителям Тарту. 31 декабря в полдень в тартуском зале «Ванемуйне» состоится традиционный концерт, посвященный уходящему году.

На сцену выйдет Таллиннский камерный оркестр, в роли дирижера выступит Расмус Пуури, солисты – Линда-Анетте Верте (скрипка) и Лехо Карин (виолончель).

Концерт представляет собой музыкальное размышление о дорогах, которыми следует человек и природа. Прозвучит тщательно подобранная Расмусом Пуури музыка эстонских композиторов: Пярта, Тюйра, Тормиса, Кырвитса, Креэка и других. Их произведения словно вступают между собой в диалог, наполненный взаимопониманием и отражением мыслей.

«Традиционно Таллиннский камерный оркестр в конце года принимали также в Йыхви и Таллинне, но в сложившейся ситуации мы несказанно рады тому, что можем предложить хотя бы тартуской публике яркую музыкальную программу», – подчеркнула продюсер Eesti Kontsert Туули Метсоя.

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