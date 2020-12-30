Люди, ожидающие посылки из Великобритании, могут столкнуться с неприятным сюрпризом

10 декабря Omniva объявила, что начиная с 1 января 2021 года при заказе из Великобритании посылок, стоимость которых превышает 22 евро, придется платить НДС. Если стоимость отправления превышает 150 евро, придется уплатить и таможенную пошлину. Но конкретики пока нет. По словам Мариты Мяги, руководителя международного сегмента посылочного бизнеса Omniva, если переходный период не будет продлен при отправке посылок, к посылкам будут применяться те же условия, что и к отправлениям, прибывающим из третьих стран.

Ситуация осложняется характеризующим нынешний год коронавирусом, поскольку он замедлил, а позже остановил движение грузов из Великобритании в Эстонию. Если посылка не была вывезена из Соединенного Королевства 21 декабря, когда Эстония приостановила авиасообщение с Великобританией, может случиться, что ко всем отправлениям, не успевшим покинуть страну к этой дате, будет применяться правила, которые вступят в силу после Брекзита. Так, например, заказанная посылка стоимостью 4000 евро может подорожать как минимум на размер НДС (20%), то есть на 800 евро.

Мяги сказала, что, если переходный период не будет продлен, многие люди могут столкнуться с неприятным сюрпризом. «Если заказ размещен в декабре этого года, но продавец отправляет товар в начале 2021 года, к посылке уже применяются новые правила, и покупатель должен уплатить дополнительные налоги на товар. Например, если посылка стоимостью 50 евро, заказанная 29 декабря, будет отправлена ​​из Великобритании 2 января 2021 года, к ней будет добавлен НДС», - привела она пример.

Мяги затруднилась сказать, скольких людей могут коснуться новые правила. По словам руководителя отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, в ближайшие дни могут появиться более подробные сообщения. «Хотя переговоры завершены, торговое соглашение между Великобританией и Европейским союзом еще не подписано», - сказал Курвиц. По ее словам, сейчас известно, что с начала действия торгового соглашения, то есть с 1 января, товары, произведенные в Великобритании, будут облагаться нулевой пошлиной. Для этого при заказе товара или его доставке в Эстонию необходимо предоставить доказательство происхождения, которое может выдать продавец товара в Соединенном Королевстве. Доказательство происхождения может быть приложено к таможенной декларации в числе дополнительных документов, сказала Курвитс.

Из-за ограничений движение грузов из Великобритании в Эстонию и обратно остановлено до нового года. Есть надежда, что с 4 января посылки из Эстонии можно будет снова отправить в Великобританию.