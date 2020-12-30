Эксперты предрекают Франции после праздников неконтролируемую эпидемию коронавируса

"Научный совет считает возможным, что такой рост числа заражений вызовет в течение нескольких недель неконтролируемое возобновление эпидемии, сильный рост госпитализаций, случаев помещения в реанимацию и летальных исходов", - говорится в заключении совета.

Научный совет предложил три стратегии реагирования на эти риски. Первый - введение строгого карантина в регионах и городах, больше всего пострадавших от пандемии. Этот вариант, чреватый серьезными социально-экономическими последствиями, был исключен. Второй вариант - реагировать уже после того, как число заражений вырастет после праздников. Он подразумевает ограничение социальной или экономической активности, которая может способствовать распространению вируса.

Последний вариант - реагировать еще позже, основываясь на числе новых госпитализаций. Он включает "более широкие ограничительные меры, вплоть до длительной изоляции", сообщает "Интерфакс".

Ситуацию осложняет то, что большинство жителей Франции не доверяет заявлениям о качестве вакцины и не желает прививаться от коронавируса. Так, в первые три дня вакцинации в стране иммунизировали менее ста человек, а данные опроса Ipsos Global Advisor свидетельствуют, что только 40% французов готовы сделать прививку от коронавируса.