Ср, 30.12.2020
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Кубок Эстонии по гандболу достался команде из Кехра

Кубок Эстонии по гандболу достался команде "Кехра".

ФОТО: Helin Potter

Накануне вечером в Пылва определился обладатель Кубка Эстонии по гандболу среди мужских команд, пишет Rus.ERR.

Почетный трофей достался команде "Кехра", которая в финальном поединке сумела одолеть флагмана эстонского гандбола последних лет, клуб "Сервити" из Пылва - 32:31.

Хозяева площадки лучше начали встречу и к перерыву имели преимущество в три мяча, но по истечении основного времени матча счет сравнялся - 24:24.

В итоге обладатель Кубка Эстонии определился в серии 7-метровых бросков, в которой удача была на стороне кехрасцев.

Самым результативным игроком матча стал лидер "Кехра" Давид Мампориа, забивший 11 голов.

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