Кубок Эстонии по гандболу достался команде из Кехра

Почетный трофей достался команде "Кехра", которая в финальном поединке сумела одолеть флагмана эстонского гандбола последних лет, клуб "Сервити" из Пылва - 32:31.

Хозяева площадки лучше начали встречу и к перерыву имели преимущество в три мяча, но по истечении основного времени матча счет сравнялся - 24:24.

В итоге обладатель Кубка Эстонии определился в серии 7-метровых бросков, в которой удача была на стороне кехрасцев.