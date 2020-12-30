Кубок Эстонии по гандболу достался команде из Кехра

Накануне вечером в Пылва определился обладатель Кубка Эстонии по гандболу среди мужских команд, пишет Rus.ERR.
Почетный трофей достался команде "Кехра", которая в финальном поединке сумела одолеть флагмана эстонского гандбола последних лет, клуб "Сервити" из Пылва - 32:31.
Хозяева площадки лучше начали встречу и к перерыву имели преимущество в три мяча, но по истечении основного времени матча счет сравнялся - 24:24.
В итоге обладатель Кубка Эстонии определился в серии 7-метровых бросков, в которой удача была на стороне кехрасцев.
Самым результативным игроком матча стал лидер "Кехра" Давид Мампориа, забивший 11 голов.