Евросоюз закупит дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса

Евросоюз приобретет дополнительные 100 млн доз вакцин от коронавируса консорциума Pfizer и BioNTech, их общее число составит 300 млн единиц, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы решили приобрести дополнительные 100 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, которая уже используется для вакцинации людей по всему ЕС. Таким образом, у нас будет 300 млн доз этой вакцины, которая была оценена как безопасная и эффективная», — написала фон дер Ляйен в Twitter.
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря. По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах началась массовая вакцинация населения от коронавируса.