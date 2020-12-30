Евросоюз закупит дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса

«Мы решили приобрести дополнительные 100 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, которая уже используется для вакцинации людей по всему ЕС. Таким образом, у нас будет 300 млн доз этой вакцины, которая была оценена как безопасная и эффективная», — написала фон дер Ляйен в Twitter.