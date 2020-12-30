Графики ⟩ Узнайте, в каких районах Таллинна и Харьюмаа быстрее всего распространяется коронавирус

Наибольшее количество положительных тестов на коронавирус в декабре пришлось на столичный район Ласнамяэ. В декабре в самой большой административной единице Таллинна (116 153 жителей) было зафиксировано около 2080 положительных тестов на коронавирус. Общее количество заболевших, зафиксированных в других крупных районах Таллинна, относительно одинаковое, находясь в диапазоне от 750 до 800 человек.

Меньше всего новых случаев в Таллинне зафиксировано в районе Пирита (200 положительных тестов), но это также и самый маленький район Таллинна (18 553 человека).

Среди самоуправлений Харьюмаа больше всего положительных тестов в декабре сдали жители Маарду (280). Наименьшее количество новых случаев (около 50) зафиксировано в Локса и Козе. В случае с Локса следует иметь в виду, что это самое маленькое самоуправление в Харьюмаа (2541 житель). В середине декабря показатели Локса на душу населения были действительно очень высокими (см. графики ниже).

Однако абсолютные цифры не дают оптимального представления о реальной ситуации в Таллинне и Харьюском уезде, так как они не принимают во внимание размер самоуправления или тенденцию роста или снижения. Наиболее точными являются показатели заражения за 14 дней.

Ниже приведены показатели инфицирования на 100 000 жителей каждого муниципалитета за последние 14 дней. Данные показывают, что в настоящее время самые высокие показатели на душу населения в Харьюмаа и Таллинне зафиксированы в Маарду и Ласнамяэ - 1101 и 1059 соответственно. Уровень заражения в других самоуправлениях Харьюского уезда за последние 14 дней составляет менее 700. В Таллинне показатель других районов составляет около 600-800.