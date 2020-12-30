За сутки в Эстонии прибавилось 968 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 515 человек. На Таллинн приходится 404 новых случая.

В Ида-Вирумаа добавилось 140, в Тартумаа — сто, в Пярнумаа — 46, в Ляэне-Вирумаа — 39, в Вырумаа — 29, в Валгамаа — 21, в Ярвамаа — 17, на Хийумаа — 15, в Рапламаа — 14, в Йыгевамаа, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по шесть, в Вильяндимаа — два, в Ляэнемаа — один новый случай. Еще в 11 случаях место жительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 600,69 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,7% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыто 50 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 411 человек. Скончались пять пациентов.

Всего в Эстонии от коронавируса привили 884 человека.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице https://koroonakaart.ee/ru.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 242 749 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2062 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 617.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Оставайтесь дома

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск заразиться самому и заразить членов семьи. Проведите праздники и новогоднюю ночь в узком семейном кругу. Отмените всевозможные празднования и старайтесь избегать больших скоплений людей.

Давайте проявим солидарность с теми, для кого праздники проходят в стенах больницы. В Эстонии растет число случаев заражения коронавирусом. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маску!

Известно, что коронавирусная инфекция протекает тяжелее именно у людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями, и в результате им с большей вероятностью потребуется лечение в больнице. Нужно сделать всё от себя зависящее, чтобы не заразить их. Давайте больше общаться по телефону или через Интернет, и будем находиться физически рядом.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.