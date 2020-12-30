Ср, 30.12.2020
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Елена Розинко
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  • Эстония
  • Департамент статистики в среду начинает репетицию переписи населения
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Департамент статистики в среду начинает репетицию переписи населения

Перепись населения.

ФОТО: Liis Treimann

Департамент статистики приступает сегодня к тестовому опросу переписи населения и жилищного фонда: в ходе опроса будет проверена готовность к проведению большой переписи. В генеральной репетиции переписи населения примет участие около 2000 человек из разных уголков Эстонии, и она продлится месяц.

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение на участие в тестовом опросе получат жители восьми уездов. «Для проведения тестового опроса мы отобрали максимально различные регионы и типы жилья. В выборку вошли многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один дом призрения, - сообщил Мяги. - Главная цель – проверить, как работают различные методы опроса и оповещение лиц, как люди понимают содержание анкеты и как функционирует технология».

Самоуправления, участвующие в тестовом опросе переписи населения и жилищного фонда 2021 года:

Уезд

Единица самоуправления

Количество зданий, участвующих в тестовом опросе

Количество жилых помещений, участвующих в тестовом опросе

Харьюмаа

волость Ания

53 здания

53

Харьюмаа

волость Йыэляхтме

54 здания

54

Харьюмаа

Таллинн

10 зданий

351

Харьюмаа

Волость Виймси

42 здания

96

Ида-Вирумаа

Нарва

11 зданий

70

Йыгевамаа

волость Пыльтсамаа

47 зданий

47

Ляэне-Вирумаа

волость Вяйке-Маарья

1 здание

3

Рапламаа

волость Рапла

55 зданий

151

Тартумаа

Эльва

3 здания

69

Тартумаа

Тарту

9 зданий

22

Вильяндимаа

волость Мульги

36 зданий

36

Вырумаа

Выру

19 зданий

48

Тестовый опрос будет проведен в двух частях: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. Все люди, получившие уведомления, смогут ответить на вопросы тестового опроса начиная с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee).

Все данные, собранные в ходе тестового опроса переписи населения и жилищного фонда, защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и применением требований о защите личных данных. Для оценки части переписи, основанной на регистрах, Департамент статистики провел две пилотные переписи, первая состоялась в 2016 году, вторая – в 2019. Обе пилотные переписи подтвердили, что все получаемые из регистров данные соответствуют международным стандартам качества.

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