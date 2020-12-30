Департамент статистики в среду начинает репетицию переписи населения

Департамент статистики приступает сегодня к тестовому опросу переписи населения и жилищного фонда: в ходе опроса будет проверена готовность к проведению большой переписи. В генеральной репетиции переписи населения примет участие около 2000 человек из разных уголков Эстонии, и она продлится месяц.
По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение на участие в тестовом опросе получат жители восьми уездов. «Для проведения тестового опроса мы отобрали максимально различные регионы и типы жилья. В выборку вошли многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один дом призрения, - сообщил Мяги. - Главная цель – проверить, как работают различные методы опроса и оповещение лиц, как люди понимают содержание анкеты и как функционирует технология».
Самоуправления, участвующие в тестовом опросе переписи населения и жилищного фонда 2021 года:
Уезд
Единица самоуправления
Количество зданий, участвующих в тестовом опросе
Количество жилых помещений, участвующих в тестовом опросе
Харьюмаа
волость Ания
53 здания
53
Харьюмаа
волость Йыэляхтме
54 здания
54
Харьюмаа
Таллинн
10 зданий
351
Харьюмаа
Волость Виймси
42 здания
96
Ида-Вирумаа
Нарва
11 зданий
70
Йыгевамаа
волость Пыльтсамаа
47 зданий
47
Ляэне-Вирумаа
волость Вяйке-Маарья
1 здание
3
Рапламаа
волость Рапла
55 зданий
151
Тартумаа
Эльва
3 здания
69
Тартумаа
Тарту
9 зданий
22
Вильяндимаа
волость Мульги
36 зданий
36
Вырумаа
Выру
19 зданий
48
Тестовый опрос будет проведен в двух частях: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. Все люди, получившие уведомления, смогут ответить на вопросы тестового опроса начиная с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee).
Все данные, собранные в ходе тестового опроса переписи населения и жилищного фонда, защищены соблюдением принципов статистической конфиденциальности и применением требований о защите личных данных. Для оценки части переписи, основанной на регистрах, Департамент статистики провел две пилотные переписи, первая состоялась в 2016 году, вторая – в 2019. Обе пилотные переписи подтвердили, что все получаемые из регистров данные соответствуют международным стандартам качества.