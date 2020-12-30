Российские хоккеисты разгромили австрийцев на молодежном чемпионате мира

У победителей дубль оформил Василий Подколзин (7, 14), также отличились Родион Амиров (5), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59). Единственную шайбу австрийцев провел Сенна Петерс (28).

Российская команда набрала шесть очков в трех матчах и обеспечила себе место в четвертьфинале турнира, куда выходят по четыре команды из пяти от каждой из двух групп. Австрийцы не набрали ни одного очка в трех проведенных играх, забросив лишь одну шайбу.

Выход в плей-офф от группы В также обеспечили себе американцы и шведы, а в Группе А недосягаемы для соперников сборные Канады, Финляндии и Словакии.

2️⃣ more days to go in the #WorldJuniors preliminary round. While some quarterfinals spots are pretty much decided, it will be a battle until December 31st. pic.twitter.com/w0pckEvd28 — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

На групповом этапе сборной России осталось провести одну игру: 31 декабря она встретится со Швецией.