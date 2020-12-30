Ср, 30.12.2020
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Елена Розинко
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Российские хоккеисты разгромили австрийцев на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная России по хоккею.

ФОТО: Jason Franson/AP

Хоккеисты сборной России, составленной из игроков не старше 20 лет, разгромили сверстников из Австрии на групповом этапе молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Встреча группы B, результат которой досрочно обеспечил россиянам место в четвертьфинале турнира, завершилась со счетом 7:1, пишет Newsru.

У победителей дубль оформил Василий Подколзин (7, 14), также отличились Родион Амиров (5), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59). Единственную шайбу австрийцев провел Сенна Петерс (28).

Российская команда набрала шесть очков в трех матчах и обеспечила себе место в четвертьфинале турнира, куда выходят по четыре команды из пяти от каждой из двух групп. Австрийцы не набрали ни одного очка в трех проведенных играх, забросив лишь одну шайбу.

Выход в плей-офф от группы В также обеспечили себе американцы и шведы, а в Группе А недосягаемы для соперников сборные Канады, Финляндии и Словакии.

На групповом этапе сборной России осталось провести одну игру: 31 декабря она встретится со Швецией.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

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