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2020 год оказался поворотным для российской политики. В условиях пандемии коронавируса Владимир Путин добился изменения российской Конституции и обнуления своих президентских сроков, лидера оппозиции Алексея Навального отравили, а в Хабаровске после ареста губернатора почти полгода продолжаются протесты.

Би-би-си рассказывает о главных политических событиях 2020 года и о том, к каким последствиям они привели (события приведены в хронологическом порядке).

Поправки в Конституцию, «обнуление» и плебисцит

Что случилось: На грядущее обновление принятой больше 25 лет назад Конституции Путин намекал еще в 2019 году. Но официально предложил изменить основной закон во время послания Федеральному собранию в январе 2020 года. До этого в разные годы он неоднократно уверял, что править Конституцию не намерен.

Изначально речь шла о примерно двадцати поправках, которые внес сам президент. Они закрепляли социальные гарантии и приоритет российских законов над международными договорами, давали Госдуме новые полномочия по утверждению членов правительства, усиливали роль Госсовета и сокращали число судей Конституционного суда.

К обсуждению поправок привлекли деятелей культуры, актеров и спортсменов, которых объединили в конституционную комиссию. В итоге число поправок разрослось до нескольких десятков.

Некоторые вносились от имени общественников, хотя в действительности процесс контролировали сопредседатели рабочей группы по изменениям в Конституцию: юристка Талия Хабриева, а также главы конституционных комитетов Думы и Совета Федерации (СФ) - Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

В Конституцию решили добавить положение о том, что предки передали России веру в Бога, запрет на умаление подвига народа при защите отечества и определение семьи как «союза мужчины и женщины».

Но на этапе второго чтения в Конституции появилась самая главная новелла - поправка об обнулении сроков Владимира Путина. Ее в последний момент предложила депутат Валентина Терешкова.

Президент по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина молниеносно приехал обсудить идею с депутатами прямо на Охотный ряд и согласился пойти на такой шаг, если его одобрят россияне. В отличие от других поправок это предложение практически не обсуждалось и широко не рекламировалось властями.

Для принятия поправок власти изобрели процедуру «общероссийского голосования», которое до этого законами не предусматривалась.

Многие конституционные юристы с самого начала критиковали и сами изменения, и процедуру их принятия.

По мнению экспертов, некоторые поправки - например передача Госсовету полномочий влиять на внешнюю и внутреннюю политику - по смыслу относились к первым двум главам Конституции. По закону для изменения этих положений основного закона нужно созывать Конституционное собрание и проводить референдум.

Но формально власти заявили, что затронули лишь 3-8 главы Конституции, которые может менять парламент без созыва КС и референдума.

Во-вторых, некоторые юристы сочли, что поправки, предложенные изначально Путиным (не говоря уже о появившихся дополнениях), не связаны между собой, как того требует закон, и не могут вноситься одним пакетом.

Комитеты Думы и СФ по конституционному законодательству настояли на том, что все в порядке. По факту это привело к тому, что на общероссийском голосовании граждане могли голосовать только «за» или «против» всех поправок сразу без возможности отказаться от одного из изменений - например, обнуления сроков.

Глава ЦИК Элла Памфилова тогда сравнила процесс принятия изменений с «комплексным обедом», купить который можно только целиком.

Кроме того, опасения экспертов вызвали сроки принятия законопроекта - несколько десятков поправок в основной закон депутаты и общественники обсудили и одобрили менее чем за два месяца.

Критику вызвала и процедура общероссийского голосования, которая не была предусмотрена 9 главой Конституции, регулирующей внесение поправок. Изначально на его подготовку заложили меньше месяца, но из-за пандемии коронавируса плебисцит перенесли с апреля на июль.

Последствия: Главным итогом поправок в Конституцию стало обнуление президентских сроков Путина. Он получил право еще дважды баллотироваться на пост главы государства - в 2024 и 2030 году. Это позволит ему потенциально остаться президентом до 2036 года.

Сам Путин неоднократно говорил, что не хочет «рысканья глазами в поисках преемников», а оно, по его убеждению, непременно начнется, если исключить для него возможность баллотироваться снова. Кремлевские политологи объясняли - Путин не собирается оставаться у власти еще на 16 лет, а лишь не хочет становиться «хромой уткой» - уходящим президентом, окружение которого готовится к смене власти.

При этом сам Путин до сих пор не объявлял о своих планах после 2024 года.

Благодаря поправкам в Конституцию у Путина также появился вариант пожизненно работать сенатором. Кроме того, по итогам изменения Конституции Госдума приняла закон о пожизненной неприкосновенности бывших президентов - под нее уже попал Дмитрий Медведев и в будущем попадет сам Путин.

Изначально предполагалось, что поправки в Конституцию даже несколько ослабят роль главы государства и заберут у него часть полномочий. В итоге президент лишь усилился. Например, премьер-министр теперь несет перед главой государства «личную ответственность» за происходящее в стране.

Депутаты формально получили право утверждать весь состав правительства (раньше нижняя палата парламента лишь «давала согласие» на кандидатуру премьера).

Но у президента в свою очередь появились дополнительные полномочия по роспуску Думы - как раз на случай, если депутаты не утвердят более трети вице-премьеров и министров.

У Совета Федерации и вовсе забрали право утверждать и увольнять генпрокурора по представлению президента - теперь он будет лишь «консультироваться» с сенаторами.

С кампанией по изменению Конституции в стране кардинально изменился механизм выборов. Общероссийское голосование из-за Covid-19 продлилось целых семь дней, а контроль наблюдателей за ним был ослаблен. Широкое внимание привлекли участки, расположенные на скамейках и в багажниках машин.

Процесс так понравился властям, что Дума приняла закон, позволяющий проводить любые выборы и референдумы в течение трех дней.

Если же говорить о других изменениях - поправки о защите семьи как «союза мужчины и женщина» практически исключают возможность того, что в обозримом будущем в России появятся законы, позволяющие регистрировать однополые союзы.

Приоритет Конституции над решениями ЕСПЧ и международного арбитража позволит России не исполнять те решения, которые она сочтет незаконными.

Смена правительства

Что случилось: Изменение Конституции стало не единственной новостью прошлого января. Сразу после послания Федеральному собранию Путин сменил правительство, хотя во время самого выступления не сказал об этих планах ни слова.

О своей отставке объявил премьер Дмитрий Медведев. Он покинул пост, который занимал восемь лет, по собственной инициативе. Путин предложил Медведеву занять специально созданную для него должность заместителя председателя Совета безопасности - на ней бывший премьер остается до сих пор.

Мишустин и Голикова Getty Images

На замену Медведеву пригласили Михаила Мишустина - главу Федеральной налоговой службы. Назначение стало сюрпризом, он никогда не был публичным политиком.

Как писали многие СМИ, в том числе Би-би-си, для министров перестановки оказались полной неожиданностью - никто из членов правительства не подозревал о скорой смене кабинета. Сам Путин говорил в интервью ТАСС, что никто кроме него не знал о планах назначить Мишустина.

Мишустину позволили привести в кабинет министров членов своей команды - трое из новых вице-премьеров, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Виктория Абрамченко, работали с ним в прошлом. Еще одним замом Мишустина стал Дмитрий Чернышенко - у них давние дружеские отношения.

Некоторые из членов команды Медведева пошли на понижение - например, влиятельный Антон Силуанов остался лишь министром финансов, потеряв пост первого вице-премьера.

Первые перетасовки нового кабинета случились уже осенью: в правительство на должность министра транспорта пришел гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а глава Минэнерго Александр Новак отправился на повышение и стал вице-премьером.

Последствия: Когда Дмитрий Медведев в 2008 году стал новым президентом России, а Путин перешел на пост премьера, околокремлевские эксперты подавали эту конфигурацию как «тандем».

2011 году произошла рокировка - Медведев не стал баллотироваться на второй срок и уступил президентский пост Путину, переместившись на его позицию премьера.

Но та рокировка не уничтожила тандем. Медведев оставался вторым человеком в государстве, проработав премьером еще восемь лет.

Его отставка в этом январе дала повод говорить о разногласиях между Путиным и Медведевым и конце эпохи «тандема» двух политиков. Хотя публично оба утверждают, что сохранили рабочие отношения. Медведев периодически дает интервью и пишет посты в «Фейсбуке», но публичным чиновником быть перестал.

Что касается нового состава правительства, то по изначальному плану Путина он должен был обеспечить «прорыв» и концентрироваться на реализации национальных проектов.

Но на второй месяц работы Белый дом столкнулся с эпидемией коронавируса. Из-за Covid-19 работа над нацпроектами затормозилась - весь год правительство занималось борьбой с пандемией, поддержкой медицинской инфраструктуры и проблемой падения экономики.

Пандемия усилила влияние Татьяны Голиковой, которая возглавила оперативный штаб по коронавирусу - его члены обсуждали решение о закрытии и открытии российских границ. Вопрос о том, когда власти решат выйти из изоляции, остается открытым.

Эпидемия коронавируса привела и к возникновению конкуренции между премьером Михаилом Мишустиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Первый возглавил правительственный координационный совет по коронавирусу, второй - рабочую группу по борьбе с Covid-19. Как писала «Медуза», Мишустин и Собянин остро воспринимали возникшее соперничество, но потом у них «отлегло». Об этом же летом рассказывали близкие к мэрии источники Би-би-си.

Помимо коронавируса правительство обсуждало налоговую реформу. В середине июня Forbes узнал, что министры вернулись к идее увеличения процентной ставки НДФЛ для богатых россиян. Через несколько дней Владимир Путин объявил, что теперь граждане с доходом выше 5 млн рублей в год будут отдавать государству 15% - средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

На предновогодней встрече с кабмином Путин отметил, что правительство «прошло этот год в целом достойно». «Вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок», - сказал президент.

Но вспомнил он и о «недостатках». В середине декабря Путин жестко раскритиковал министров за рост цен на продукты.

Коронавирус

Что случилось: Эпидемия коронавируса повлияла на чиновников и политические процессы не меньше, чем на простых людей. Covid-19 переболели несколько высокопоставленных госслужащих и бизнесменов - например, премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Оба на время оказались в больнице.

Владимир Путин из-за пандемии изменил формат общения с гражданами, чиновниками и журналистами. О жизни президента люди узнавали в основном из фильмов Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» и из видеообращений главы государства. С подчиненными Путин общался преимущественно по видеосвязи.

Путин в защитном костюме Getty Images Путин посещает госпиталь в Коммунарке 24 марта 2020 года

Из-за этого власти отказались от традиционной «прямой линии», во время которой жители в прямом эфире могут пожаловаться президенту на свои проблемы.

Как писала Би-би-си, пандемия серьезно осложнила доступ чиновников и бизнеса к президенту. Сам он преимущественно работает в своих резиденциях, а для встречи с ним необходимо выдержать строгий двухнедельный карантин - в том числе в ведомственных санаториях под контролем специального медицинского отряда ФСО.

Издание «Проект» писало, что для Владимира Путина ради конспирации даже построили два одинаковых кабинета в Сочи и Ново-Огарево - правда, в Кремле это отрицают.

Из-за коронавируса власти на месяц вводили режим нерабочих дней, объявляли пропускную систему и останавливали авиасообщение с другими странами. Десятки тысяч россиян в итоге оказались в ловушке за рубежом, для их возвращения власти разработали специальную программу вывозных рейсов.

Последствия: Повышенный режим безопасности президента, как рассказывали источники Би-би-си, сохранится как минимум до конца следующей весны. Меры предосторожности замедляют процессы, так как определенные вопросы чиновники и предприниматели могут обсудить лишь лично с Путиным, а добраться до него проблематично.

Работа президентского пула в условиях пандемии фактически приостановлена. Единственной возможностью задать президенту не обговоренные заранее вопросы стала его пресс-конференция, которая тоже прошла в новом формате с удаленным участием части репортеров. О позиции Путина по некоторым вопросам теперь можно узнать лишь из его регулярных интервью каналу «Россия-1».

Введение обязательного карантина и ужесточение противоэпидемиологических правил усложнило проведение любых акций протеста - митинговать и устраивать пикеты в последний год было практически невозможно.

Из-за коронавируса в Россию до сих пор ограничен въезд большинства иностранцев - в том числе иностранных студентов.

Как и во многих странах, правительственные ограничения из-за Covid-19 повлияли на заработки многих россиян и ударили по малому бизнесу.

Осенью вторая волна коронавируса привела к коллапсу медицинской инфраструктуры в нескольких регионах. Всего за год на поддержку субъектов правительство потратило 300 млрд рублей.

Дело Ивана Сафронова

Что случилось: Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в начале июля года был арестован по делу о госизмене. Вскоре ФСБ предъявила ему обвинение: по версии следствия, в в 2017-м году Сафронов, на тот момент журналист «Коммерсанта», передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Конкретизировать обвинение и сообщить, когда, как и какие именно данные якобы передал журналист, ФСБ отказалась.

Сафронов Getty Images

Кто был чешским связным, тоже неизвестно. СМИ предполагали, что речь может идти о друге Сафронова Мартине Ларише. В разговоре с Би-би-си тот рассказал, что не имеет никакого отношения к разведке и никогда не обменивался с журналистом секретными сведениями.

Защита Сафронова настаивает, что журналист никогда не имел допуска к гостайне и не мог передавать секреты зарубеж. Сам он не признает вину и объясняет свое преследование профессиональной деятельностью - в годы работы в СМИ Сафронов публиковал резонансные материалы об оборонной промышленности, военно-техническом сотрудничестве России с иностранными государствами и о российских чиновниках.

Арест Сафронова спровоцировал масштабную кампанию поддержки со стороны российских журналистов. Силовики неоднократно задерживали тех, кто выходил на пикеты в поддержку коллеги.

Владимир Путин, комментируя дело, говорил, что оно никак не связано с журналистикой. В декабре президент дважды заявил, что следователей интересует период работы Сафронова в качестве главы советника Роскосмоса.

В самом Роскосмосе неоднократно заявляли, что не имеют к Сафронову никаких претензий - он до сих пор остается советником Рогозиным. Кроме того, на своей должности он не имел доступа в гостайне. Версия, озвученная Путиным, противоречит и заявлениям ФСБ.

Последствия: Арест Сафронова вновь напомнил обществу о преследованиях по статье о госизмене, которую неоднократно критиковали правозащитники и юристы.

Дела о госизмене ведутся в закрытом режиме - это снижает контроль со стороны общественных институтов и журналистов за любыми потенциальными нарушениями. Другая проблема заключается в том, что сам перечень сведений, которые составляют государственную тайну, имеет гриф «секретно» - то есть разглашая те или иные данные, человек без допуска к гостайне никогда не узнает, что нарушает закон.

Например, одним из самых резонансных дел о госизмене последних лет стал суд на Оксаной Севастиди. В 2014 году жительницу Сочи приговорили к семи годам тюрьмы за то, что отправила другу из Грузии (он оказался сотрудником полиции) два СМС-сообщения о скопившейся на границе российской военной технике. Позже ее помиловал Владимир Путин.

Сама статья о госизмене сформулирована максимально широко: например, под нее подпадает оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности страны. Такие формулировки, как «иная помощь», дают обвинению возможности для широкой трактовки.

Число дел о госизмене в последние годы неуклонно росло. Число россиян, которых судят по такому обвинению, заметно превышает число иностранцев, осужденных по статье «Шпионаж».

Дело Сафронова напомнило о возросшем давлении на независимых журналистов. За год до его ареста полицейские подбросили наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. В июле по статье об оправдании терроризма осудили псковскую журналистку Светлану Прокопьеву (ей назначили штраф). В октябре после обыска покончила с собой главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина.

Арест «народного губернатора»

Что случилось: Утром 9 июля в Хабаровске задержали губернатора Сергея Фургала, который сенсационно победил на выборах в 2018 году.

Противником Фургала, кандидата от ЛДПР, тогда стал политический тяжеловес, единоросс Вячеслав Шпорт. Фургал по задумке властей должен был стать «техническим кандидатом», но в итоге смог в двух турах выиграть у соперника, которого поддерживал лично Владимир Путин. После этого Фургала стали называть «народным губернатором».

митинг в Хабаровске Getty Images

После ареста Фургала в Хабаровском крае началась многомесячная акция протеста.

Следственный комитет заподозрил главу региона в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области - все они были связаны со сферой торговли металлом, которой в те годы занималась и семья Фургала.

Фургалу предъявили обвинение по части 3 статьи 30 (покушение на преступление), части 3 статьи 33 (соучастие в преступлении) и пунктам «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этим статьям - пожизненный срок в колонии. Губернатора перевезли в Москву, в настоящий момент его держат под арестом в Лефортово.

Многочисленные собеседники Би-би-си рассказывали, что победа Фургала на выборах воспринималась Кремлем как нарушение условий договора, по которому он должен был стать лишь «спойлером» в избирательной кампании.

Недовольство чиновников могло вызвать и то, что на пике популярности Фургал, боровшийся с богатством чиновников, по рейтингу в регионе обогнал самого Владимира Путина - проблемы с его популярностью в Хабаровском крае даже обсуждали на семинарах администрации президента.

Сам Фургал свою вину не признает. На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что у него не было никаких претензий к работе губернатора, но обвинения в его адрес слишком серьезны и должны быть расследованы.

Последствия: Арест Фургала привел к одному из самых продолжительных протестов в истории современной России. Ежедневные акции и массовые протесты по выходным продолжались в Хабаровском крае более трех месяцев.

Основными требованиями жителей было освобождение Фургала из-под ареста и проведение процесса над ним в Хабаровском крае, а не в Москве.

Улаживать конфликт в регионе пришлось лично Юрию Трутневу - вице-премьеру и полномочному представителю президента Владимира Путина на Дальнем Востоке.

На замену Фургалу прислали другого члена ЛДПР, депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Это назначение спровоцировало всплеск протестной активность - часть жителей потребовали его отставки.

Дегтярев заявил о поддержке Фургала, но общаться с протестующими не стал и заявил, что, по его данным, к организации акций причастны иностранцы.

В самом начале протестов, которые проходили в условиях коронавирусных ограничений, власти почти никак на них не реагировали и разгоняли собрания, которые формально не были ими санкционированы. Но осенью, когда численность акций пошла на спад, начались аресты протестующих.

В ноябре в Хабаровске начали массово задерживать блогеров и журналистов, которые освещали митинги - им выписывали штрафы за участие в несогласованных акциях.

Преследованиям подверглись и активисты, которые выходили в поддержку Фургала - акции протеста стали жестко разгонять, их участникам назначать административные аресты и штрафы. На одного из участников акций завели уголовное дело по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

К концу декабря протесты из-за ареста Фургала почти сошли на нет. В сентябре следующего года в Хабаровском крае пройдут выборы нового губернатора.

Отравление Алексея Навального

Что случилось: Утром 20 августа оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета S7, летевшего из Томска в Москву. В Сибирь Навальный приехал для поддержки кандидатов «Умного голосования», которые участвовали в муниципальных выборах в сентябре, и подготовки новых расследований Фонда борьбы с коррупцией.

Бортпроводники начали оказывать помощь Навальному прямо на борту, экипаж принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Политика госпитализировали в местную больницу, он впал в кому. Местные врачи говорили, что ему стало плохо из-за «нарушения обмена веществ».

Супруга Навального Юлия прибыла в Омск для того, чтобы забрать его на лечение в Берлин. Лечащие врачи отказывались дать разрешение на транспортировку. Навальная попросила Путина дать это разрешение - и через несколько месяцев президент рассказал, что «тут же дал поручение» проверить возможность перевозки оппозиционера.

Навального на частном самолете перевезли в Германию на лечение в клинику «Шарите». Местные врачи почти сразу нашли у него отравление ингибиторами холинэстеразы, а позже заявили, что обнаружили в анализах образцы яда из группы веществ, в которую входит боевое вещество «Новичок».

Отравление веществом, похожим на «Новичок», подтвердили несколько европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В середине декабря журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Spiegel опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что за Навальным и его семьей на протяжении трех лет могла следить группа сотрудников ФСБ, состоящая из врачей и военных химиков. Ее члены были и в Томске в день отравления Навального.

Через неделю после этого Навальный опубликовал свой разговор с мужчиной, которого он называет одним из предполагаемых членов группы, химиком Константином Кудрявцевым. Для этого оппозиционер притворился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. В разговоре собеседник Навального признал, что участвовал в слежке за ним и удалял следы неназванного вещества с его одежды после того, как оппозиционер попал в омскую больницу.

Навальный заявил, что считает заказчиком своего отравления лично Владимира Путина.

Последствия: За последние месяцы соратники оппозиционера неоднократно требовали у Следственного комитета, ФСБ и других органов возбудить уголовные дела об отравлении Навального - в том числе о покушении на жизнь общественного деятеля и применении химоружия.

На все эти заявления поступил отказ. Власти России говорили о том, что де-факто прокуратура и полиция вели проверку того, что случилось с Навальным, но для возбуждения дела им требуются дополнительные данные от властей Германии, где лечили Навального, и ОЗХО. Но официальные органы отказываются сотрудничать с Россией, заявляли в Москве.

Зато под уголовным преследованием оказался сам Навальный - под конец года СК возбудил в отношении него дело о мошенничестве. По версии следствия, Навальный тратил на личные нужды деньги, которые жертвователи присылали на работу Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов. Соратники оппозиционера считают, что силовики завели дело, чтобы Навальный не возвращался в Россию.

При этом Владимир Путин, а затем и Дмитрий Песков фактически признали, что за оппозиционером «присматривали» спецслужбы. В Кремле объяснили это тем, что Навальный якобы сотрудничает с американскими спецслужбами, а также призывает к смене власти. Сам Навальный назвал эти обвинения «смехотворными».

Российские власти категорически отрицают причастность спецслужб к отравлению Навального. «Хотели бы довести до конца - довели бы», - заявил на пресс-конференции Владимир Путин.

В ФСБ назвали «подделкой» разговор Навального с Кудрявцевым, отметив, что политик использовал «излюбленный прием» спецслужб. В службе пообещали проверить расследование.

На сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая пришла к предполагаемой квартире Кудрявцева, завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

Сам Навальный до сих пор остается на лечении в Германии. Он обещает, что вернется в Россию. ФСИН в конце декабря пригрозила, что заменит политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как тот уклоняется от «контроля уголовно-исполнительной инспекции».

По словам экспертов, с которыми общалась Би-би-си, отравление оппозиционера может привести к новым санкциям в отношении России.

Провести расследования о слежке ФСБ за Навальным журналистам и Фонду борьбу с коррупцией удалось благодаря рынку персональных данных - о нем подробно рассказывала Би-би-си.

В этом году Дума приняла закон о засекречивании данных о силовиках даже при отсутствии угрозы им. Не исключено, что в дальнейшем власти обратят более пристальное внимание на даркнет, через который распространяются и скупаются личные сведения.

«Бешеный принтер 2.0»

Что случилось: Под конец года Дума буквально в течение месяца приняла сразу несколько законов, которые ужесточили законы об «иностранных агентах», правила проведения любых массовых мероприятий и ответственность за клевету.

Большинство из этих инициатив разрабатывали два депутата «Единой России» - Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

Теперь понятие «иностранного агента» будет расширено. К ним можно будет причислять людей, которые занимаются политической деятельностью или сбором военно-технической информации, которые привлекают средства из-за рубежа.

Признавать «иноагентами» можно будет и журналистов иностранных СМИ, и общественные организации, у которых вообще нет юридического лица.

Более того, иноагентами смогут признать людей, просто делавших репосты СМИ-иноагентов, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минюсту.

Еще не принят, но уже одобрен в первом чтении закон, который запретит «иностранным агентам» способствовать (или препятствовать) выдвижению кандидатов для участия в выборах и их успешному выступлению на них.

Другая поправка приравнивает к митингам очереди в пикеты - они будут считаться массовым мероприятием и их надо согласовывать с властями. Кроме того, депутаты серьезно усилили ответственность за хулиганство и перекрытие дорог.

Еще один новый закон позволяет сажать людей за клевету в интернете - в том числе «в отношении лиц, не определенных индивидуально». Если клевета будет связана с обвинением человека в совершении преступлений против половой неприкосновенности, можно будет отправиться в колонию на пять лет.

Многие из этих законов, в том числе новый закон о клевете, депутаты приняли меньше чем за сутки, проведя три чтения за два дня. Часть из новелл приняли лишь голосами «Единой России» - парламентская оппозиция голосовала против, что в Думе происходит нечасто.

Последствия: Новые законы серьезно осложнят жизнь оппозиционным активистам и политикам в преддверии выборов в Госдуму, запланированных в следующем сентябре.

Законы об «иноагентах» могут ударить по проекту «Умное голосование», которым занимается Навальный и его соратники. Несколько лет они занимаются информационной поддержкой кандидатов, которые, по мнению ФБК, могут одолеть на выборах единороссов.

На тех политиков, которых поддержал Навальный, могут заранее повесить клеймо «иностранного агента», так как «иноагентом» признан сам Фонд борьбы с коррупцией. Формально под запрет может попасть и вся деятельность «Умного голосования».

Под угрозой работа общественного движения «Голос», которое занимается независимым наблюдением на выборах и много лет находится под давлением власти.

Под конец года Минюст впервые включил в список СМИ-иностранных агентов физических лиц - например, правозащитника Льва Пономарева.

Список пополнил ряд журналистов в регионах, сотрудничавших со сми-иноагентами, и даже центр «Насилию.нет», который занимается проблемой домашнего насилия, насилия над женщинами и детьми, вопросами гендерного равенства.

Проводить любые акции протеста в новом году станет сложнее - очередь на пикет потребует получения согласия чиновников. Это осложнит и агитацию оппозиционным кандидатам.

Наконец, любая критика чиновников в интернете теперь может привести к реальному сроку в колонии. На заседании Думы авторов закона прямо спрашивали о том, не коснется ли норма тех, кто называет «Единую Россию» «партией жуликов и воров».