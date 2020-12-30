Видео ⟩ Вмешательство команды К предотвратило взрыв в Хяэдемеэсте

У непрошенных гостей был с собой и детонатор, который они смастерили из девятивольтной батарейки, проволоки и соскобленной со спичек серы.

В Хяэдемеэсте завершилась серия преступлений молдован в Эстонии, которая началась в то же время, когда правительство ввело в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

Елезогло приехал в Эстонию 1 февраля. Он и раньше бывал здесь. В конце 2017 года он работал строителем в Таллинне, но через год потерял работу, и Пыхьяская префектура выдала ему предписание покинуть Эстонию. В конце февраля, если верить документам, он опять должен был начать работать строителем.

Диулгер и Фильцев приехали в Эстонию за несколько дней до введения чрезвычайного положения. Диулгер объяснил приезд в страну желанием купить машину, Фильцев, по его словам, искал здесь работу. Они не тратили время, уже 9 марта они забрались через балкон в одну из квартир в столичном районе Хааберсти и украли там разных вещей на 4700 евро. В последующие месяцы Диулгер и Фильцев обокрали еще три квартиры и офис одной фирмы.

То, что речь не идет о любителях, показало следствие. Накануне они посещали объект для изучения обстановки и путей отступления и вламывались только на следующий день, заранее имея необходимую информацию. Изучая записи камер видеонаблюдения, полиция нашла много записей того, как Диулгер и Фильцев, готовясь к краже, гуляют рядом с местами происшествия и изучают окрестности.

Провал не помешал

По иронии судьбы 23 апреля Диулгер и Фильцев попались в таллиннском торговом центре «Рокка-аль-Маре» охранникам на магазинной краже, но это никак не помешало им продолжить преступную деятельность. Диулгер пытался украсть смартфон iPhone 11, а Фильцев кепку, машинку для удаления волос из носа и карманный фонарик. Оба представились прибывшей полиции чужими именами — гражданами Украины. Но полиции не составило труда выяснить их настоящие имена и выдать им предписание покинуть Эстонию.

Разговор полиции с пойманным на магазинной краже дуэтом

Василия Диулгера и Ивана Фильцева поймали 23 апреля в таллиннском торговом центре «Рокка-аль-Маре» на магазинной краже.

Между полицейскими и Диулгером произошел следующий разговор:

- Зачем вы приехали в Эстонию?

- Хотел купить машину.

- Вы нашли машину?

- Купил, но еще не зарегистрировал.

- Сколько у вас денег?

- В кошельке 10 евро и еще есть 15 евро, на карте около 25 000 рублей.

- Почему вы хотели украсть iPhone 11?

- Не знаю, чтобы просто был.

- Почему вы назвали себя гражданином Украины Николаем?

- Не знаю, по дурости.

- В Европейском союзе у вас проживает кто-то из членов семьи?

- Дальние родственники живут в России, близкие — в Молдавии. В Евросоюзе живут только друзья.

Разговор Ивана Фильцева и полицейских:

- Что вы делаете в Эстонии?

- Хотел найти работу через знакомых.

- Нашли работу?

- Из-за карантина не нашел.

- Почему вы воровали?

- У меня не было денег, чтобы купить еду.

- Кепку, машинку для удаления волос из носа и фанарик можно есть?

- Нет. Украл в надежде продать их кому-нибудь.

- У вас проживает кто-то из родственников в Европейском союзе?

- Нет.

- Почему вы сказали полиции, что являетесь гражданином Украины Георгием?

- Я не хотел высылки. Больше объяснений нет.