Видео ⟩ Вмешательство команды К предотвратило взрыв в Хяэдемеэсте

Спецподразделение полиции команда К предотвратило летом этого года взрыв у банкомата Swedbank, расположенного в местечке Хяэдемеэсте Пярнуского уезда, когда действовавшая в Эстонии профессиональная группировка, состоявшая из молдаван, закачивала в банкоматы газ, что приводило к взрыву. Полиция уже долгое время наблюдала за троицей граждан Молдавии, пишет Postimees.
10 июня, в 2.54 ночи, у заправочной станции Circle K, расположенной на шоссе Таллинн-Пярну-Икла останавливается черный Audi A4. Из автомобиля выходит человек в черной одежде и маске и устанавливает на дороге металлического «ежа», который используется для остановки нарушителей или преступников. Человек снова садится в машину и едет в сторону центра Хяэдемеэсте.
В 2.55 Audi останавливается у конторы Swedbank, из-за спины водителя выходит скрытый маской Василий Диулгер (34), достает из багажника мешок и убегает за дом. Автомобиль едет дальше.
В 2.56 Audi останавливается на трассе Уулу-Соометса-Хяэдемеэсте в ста метрах от шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Из машины выходит водитель Иван Фильцев (24) и сидевший сзади со стороны пассажира Петр Елезогло (28). Лица обоих скрыты масками. И на этом участке дороги они устанавливают «ежей».
В 2.58 Диулгер выходит из-за банковской конторы и подходит к банкомату.
2.59. Audi останавливается перед зданием Swedbank. Фильцев и Елезогло выходят из машины. Елезогло следит за окрестностями, то присаживаясь на корточки, то поднимаясь. Фильцев и Диулгер разбивают дверь здания.
3.03. Диулгер и Фильцев открывают дверь, и Елезогло бежит к ним. Диулгер заходит внутрь.
3.04. Диулгер выходит из помещения, мужчины мечутся у здания. Диулгер садится на корточки и роется в рюкзаке, из которого торчат провода. У него в руках оказывается электродетонатор. Диулгер идет к банкомату и начинает ковырять отверткой в отверстии для выдачи денег. Фильцев поднимает с земли рюкзак и тоже идет к банкомату.
3.05. Из-за здания банка выбегают бойцы спецподразделения полиции и скручивают мужчин.
Под наблюдением полиции
Возможности молдован взорвать банкомат в Хяэдемеэсте и получить 75 770 евро еще на стадии подготовки были равны нулю, поскольку полиция уже вышла на их след и скрытно наблюдала за происходящим.
Полиция следила за ними даже раньше, когда вечером 8 июня они отправились из Таллинна в Хяэдемеэсте, чтобы подготовить место преступления, спрятать в лесу «ежей» и украсть на одном из хуторов Хяэдемеэсте номерные знаки, которые они прикрутили следующими вечером на автомобиль Диулгера, когда отправились взрывать банкомат.
Под присмотром полиции они 10 июня ночью установили «ежей» на двух главных дорогах, ведущих в Хяэдемеэсте, чтобы обездвижить отреагировавшие на взрыв оперативные автомобили. Позже экспертиза установит, что имевшимися у троицы средствами в Хяэдемеэсте можно было устроить настоящий переполох. Незаконной взрывчатки у них не было, взрыв планировалось организовать при помощи подручных легальных средств.
В установленном у банкомата рюкзаке находился балон с горючим газом ацитиленом, который используют, например, при газовой сварке. Смешанный с кислородом ацителен очень взрывоопасен. Если бы у них хватило времени наполнить банкомат газом и поджечь, этого хватило бы для того, чтобы разрушить аппарат и получить наличные деньги. Взрыв смеси ацителена оптимальной концентрации с кислородом внутри банкомата можно сравнить по мощности с 20-200 граммами тротилла.
У непрошенных гостей был с собой и детонатор, который они смастерили из девятивольтной батарейки, проволоки и соскобленной со спичек серы.
В Хяэдемеэсте завершилась серия преступлений молдован в Эстонии, которая началась в то же время, когда правительство ввело в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.
Елезогло приехал в Эстонию 1 февраля. Он и раньше бывал здесь. В конце 2017 года он работал строителем в Таллинне, но через год потерял работу, и Пыхьяская префектура выдала ему предписание покинуть Эстонию. В конце февраля, если верить документам, он опять должен был начать работать строителем.
Диулгер и Фильцев приехали в Эстонию за несколько дней до введения чрезвычайного положения. Диулгер объяснил приезд в страну желанием купить машину, Фильцев, по его словам, искал здесь работу. Они не тратили время, уже 9 марта они забрались через балкон в одну из квартир в столичном районе Хааберсти и украли там разных вещей на 4700 евро. В последующие месяцы Диулгер и Фильцев обокрали еще три квартиры и офис одной фирмы.
То, что речь не идет о любителях, показало следствие. Накануне они посещали объект для изучения обстановки и путей отступления и вламывались только на следующий день, заранее имея необходимую информацию. Изучая записи камер видеонаблюдения, полиция нашла много записей того, как Диулгер и Фильцев, готовясь к краже, гуляют рядом с местами происшествия и изучают окрестности.
Провал не помешал
По иронии судьбы 23 апреля Диулгер и Фильцев попались в таллиннском торговом центре «Рокка-аль-Маре» охранникам на магазинной краже, но это никак не помешало им продолжить преступную деятельность. Диулгер пытался украсть смартфон iPhone 11, а Фильцев кепку, машинку для удаления волос из носа и карманный фонарик. Оба представились прибывшей полиции чужими именами — гражданами Украины. Но полиции не составило труда выяснить их настоящие имена и выдать им предписание покинуть Эстонию.
Разговор полиции с пойманным на магазинной краже дуэтом
Василия Диулгера и Ивана Фильцева поймали 23 апреля в таллиннском торговом центре «Рокка-аль-Маре» на магазинной краже.
Между полицейскими и Диулгером произошел следующий разговор:
- Зачем вы приехали в Эстонию?
- Хотел купить машину.
- Вы нашли машину?
- Купил, но еще не зарегистрировал.
- Сколько у вас денег?
- В кошельке 10 евро и еще есть 15 евро, на карте около 25 000 рублей.
- Почему вы хотели украсть iPhone 11?
- Не знаю, чтобы просто был.
- Почему вы назвали себя гражданином Украины Николаем?
- Не знаю, по дурости.
- В Европейском союзе у вас проживает кто-то из членов семьи?
- Дальние родственники живут в России, близкие — в Молдавии. В Евросоюзе живут только друзья.
Разговор Ивана Фильцева и полицейских:
- Что вы делаете в Эстонии?
- Хотел найти работу через знакомых.
- Нашли работу?
- Из-за карантина не нашел.
- Почему вы воровали?
- У меня не было денег, чтобы купить еду.
- Кепку, машинку для удаления волос из носа и фанарик можно есть?
- Нет. Украл в надежде продать их кому-нибудь.
- У вас проживает кто-то из родственников в Европейском союзе?
- Нет.
- Почему вы сказали полиции, что являетесь гражданином Украины Георгием?
- Я не хотел высылки. Больше объяснений нет.
Продолжению преступной деятельности поспособствовала находившаяся на пике весенняя волна распространения коронавируса, поскольку границы были закрыты, что мешало высылке мужчин на родину. При наступлении крайнего срока полиции приходилось его неоднократно продлевать. Когда молдован поймали при попытке взорвать банкомат, срок выезда Диулгера и Фильцева продлевали уже четыре раза, и теперь им надлежало покинуть страну к Ивановой ночи.
Удачный опыт «с ежами»
В начале мая к Диулгеру и Фильцеву присоединился Петр Елезогло. 5 мая троица попала на записи камер наблюдения таллиннского центра «Мустика», когда они украли в строительном магазине варочную спираль. Тогда им улалось уйти с украденным.
Следующая удача ждала их 27 мая в деревне Тянассильма волости Саку, где они украли сейф из офиса одной фирмы, в котором хранились 2600 евро и ключи от восьми автомобилей, принадлежавших предприятияю.
Работу воров записали камеры видеонаблюдения, по которым видно, что преступление было тщательно спланировано, роли распределены и место преступления хорошо изучено, поскольку на все им потребовалось около двух минут.
Одетая в маски троица попала на запись в полном оснащении. Первый мужчина приставил к стене дома лестницу и залез по ней наверх. За ним последовал второй, который держал в руках приготовленный, чтобы разбить стекло, молоток. Третий прикатил тележку и остался ждать снизу.
Примерно через минуту из окна второго этажа вылелел сейф, который двое мужчин быстро погрузили на тележку, и вся троица убежала с места происшествия. Тележку полицейские позже нашли поблизости в лесу.
И при подготовке к этому преступлению молдоване установили на ведущих к месту дорогах «ежей». После того, как они разбили окно конторы, сработала сигнализация, и ближайший патруль фирмы G4S поспешил на место, чтобы проверить ситуацию.
Но машина наехала на «ежа», и автомобиль был обездвижен. Когда другой патруль смог добраться до места преступления, троица уже скрылась с сейфом.
После отбытия наказания их вышлют из страны
20 октября Харьюский уездный суд вынес приговор в рамках договорного производства. Суд приговорил Диулгера и Фильцева к одному году лишения свободы, а Елезогло к пяти месяцам лишения свободы. Все трое после отбытия наказания должны покинуть страну, на них наложен запрет на въезд в течение пяти лет. Елезогло уже отбыл свое наказание и был выслан из Эстонии.
Суд взыскал с осужденных более 12 000 евро, а также конфисковал один автомобиль, два мобильных телефона и 1000 евро наличными.
После поимки троицы руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт сказал, что в последний год полиция заметила увеличение числа преступников-иностранцев, которые работают в Эстонии краткосрочно.
«Если раньше Эстония больше являлась транзитной страной, через которую преступники из Восточной Европы ехали в сторону Северных стран, то в последние годы полиция заметила четкое увеличение количества воров, прибывших из-за пределов Эстонии», - признал Кельт.
Объектами вожделения иностранных преступников являются дорогие автомобили, но все чаще они начинают забираться в жилые помещения: «В течение последнего года в глаза бросаются взрывы банкоматов, и такое происходит по всей Европе».