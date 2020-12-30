Эдуард Одинец займет место Катри Райк в Рийгикогу

В связи с решением члена Социал-демократической партии Катри Райк выйти из состава Рийгикогу со среды ее место в парламенте займет замещающий ее член партии, Эдуард Одинец. Такое решение во вторник приняло правление Рийгикогу.
Катри Райк подала заявление о выходе из парламента во вторник.
Как предполагается, Райк может стать новым мэром Нарвы. Выборы мэра Нарвы пройдут 30 декабря. Соперником Катри Райк за этот пост станет кандидат от оппозиции, член правления Нарвской больницы, бывший градоначальник Алексей Евграфов.
Если Катри Райк станет мэром Нарвы, то в Нарвском горсобрании ее заменит Владимир Изотов.