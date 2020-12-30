Ср, 30.12.2020
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Елена Розинко
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На Нарвской ТЭЦ произошел пожар

Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

В ночь на среду на Нарвской теплоэлектростанции произошел пожар, серьезного ущерба он не причинил.

Через 29 минут после полуночи в центр тревоги поступило сообщение о возгорании панели управления на Нарвской ТЭЦ, сообщила в среду BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Работники электростанции локализовали пожар с помощью порошковых огнетушителей, никто не пострадал. Спасатели потушили щит и проветрили помещения. Работы по тушению были завершены в 2.02.

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