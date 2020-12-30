Ср, 30.12.2020
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Таави Тийльманн
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Это комнатное растение станет хитом 2021 года

Краснолистная маранта, или молитвенная трава.

ФОТО: Shutterstock

По сведениям Kodustiil, самым популярным комнатным растением следующего года непременно станет краснолистная маранта, или молитвенная трава, которая добавит в любой интерьер уюта и создаст своим хозяевам хорошее настроение. 

У всех разновидностей марант имеется характерный рисунок из прожилок на листьях. У краснолистной маранты прожилки, соответственно, имеют красный оттенок.

Растению для роста нужен яркий свет и много влаги. Это означает, что почва должна быть всегда влажной, а растение необходимо регулярно поливать. Ночью, при недостатке освещения днем или при других неблагоприятных факторах листья растения складываются вместе, становясь похожими на сложенные в молитве руки. Из-за такой особенности маранты и называют молитвенной травой. 

Краснолистная маранта.

ФОТО: Shutterstock

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