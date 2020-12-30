Это комнатное растение станет хитом 2021 года

У всех разновидностей марант имеется характерный рисунок из прожилок на листьях. У краснолистной маранты прожилки, соответственно, имеют красный оттенок.



Растению для роста нужен яркий свет и много влаги. Это означает, что почва должна быть всегда влажной, а растение необходимо регулярно поливать. Ночью, при недостатке освещения днем или при других неблагоприятных факторах листья растения складываются вместе, становясь похожими на сложенные в молитве руки. Из-за такой особенности маранты и называют молитвенной травой.