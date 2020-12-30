В Швеции вновь произошла стрельба: один человек погиб, двое ранены

По данным Aftonbladet.se, состояние одного потерпевшего серьезное, ранения второго более легкие. Возраст как погибшего, так и пострадавших — чуть за 20 лет, пишет Elu24.

Сначала СМИ сообщили, что подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле и мопеде, но потом эта информация была опровергнута: преступники использовали электросамокаты.

Полиция Стокгольма получила сообщение о стрельбе 29 декабря в 21:46 по местному времени. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили одну жертву в квартире и еще двух пострадавших — вблизи центральной площади Тенста. Пока нет подтверждения, что эти два случая стрельбы в разных местах связаны между собой.

В этом районе Стокгольма в основном проживают иммигранты и их потомки. Происхождение стрелков и их жертв, а также мотив преступлений пока неизвестны.

В октябре шведские СМИ сообщили, что преступные группировки, которые держат под контролем район Тенста, уже в августе установили там ночной запрет на передвижение. После этого разразилась общегосударственная дискуссия, почему полиция это все допускает.

В статье издания Dagens Nyhete сказано, что в этом году в Швеции зафиксировано много случаев стрельбы. До вчерашней стрельбы в Стокгольме их насчитывалось 356, что является новым рекордом. В 2019 году в Швеции стреляли 334 раза, в 2018 году — 306 раз. Погибли 44 человека, пострадали 115. Число погибших такое же, что и в 2019 году, но пострадавших немного меньше.

По словам криминолога Йоакима Стурупа, то, что число жертв не увеличилось с увеличением количества выстрелов, может быть связано с тем, что у преступников нет конкретной цели. Он объяснил, что они стали стрелять по зданиям или испытывать свое оружие на домах, чтобы оказать на кого-то давление.

В четырех из семи полицейских районах Швеции ситуация со стрельбой и количеством жертв в этом году улучшилась. И это особенно заметно в проблемных местах Мальме. Полиция считает самым опасным местом Стокгольм, где в этом году было рекордно много случаев стрельбы. До вчерашнего происшествия в Стокгольме стреляли 148 раз, в 2019 году — 87 раз. До вчерашнего случая в столице Швеции в результате стрельбы погибли 23 человека, пострадали 49.

По данным полиции Стокгольма, между преступными группировками продолжается борьба за власть, которая была вызвана арестом нескольких лидеров банд и судами над ними. Борьба за освободившиеся места идет как внутри группировок, так и вне их.