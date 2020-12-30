У тысяч жителей Эстонии уже кончилась страховка по безработице, а новая работа не светит

По данным Кассы страхования от безработицы во время первой волны пандемии с 13 марта до середины мая работу потеряли 22 000 человек. В данным момент 6600 так и остались безработными, из которых у 4300 было право на страховые выплаты, пишет Postimees.
Поскольку страховку по безработице выплачивается в соответствии со стажем только в период от шести до 12 месяцев, то на сегодняшний день почти 1600 человек уже получили эти выплаты. После этого им оставалось лишь ежемесячное пособие в размере 189 евро. В ближайшие месяцы выплаты прекратятся еще у 2700 человек. В следующем году их пособие по безработице вырастет до 292 евро, но многим этого дохода будет недостаточно для покрытия кредитов и повседневных расходов. Они остро нуждаются в работе, но количество безработных растет, а количество предложений о работе не увеличивается.
Мария, получившая среднее образование, в начале апреля этого года осталась без работы. Ее сократили с небольшого производственного предприятия в столице сразу после того, как многие клиенты компании отменили свои заказы, когда разразилась пандемия. «Однажды руководство пригласило сотрудников на собрание, где было объявлено, что половину работников вынуждены уволить, а для других сотрудников будут ходатайствовать перед Кассой страхования от безработицы о пособии по заработной плате, - сказала Мария. - Сокращенные должны были уйти с работы вечером того же дня, однако все пособия, связанные с увольнениями, были выплачены, как того требует закон».
Страховая компенсация предоставлялась Марии на срок до 270 дней. «Я безуспешно подала заявку на пару десятков предложений о работе, которые можно найти на порталах каждый месяц, но лишь несколько компаний потрудились ответить, - сказала Мария. - Некоторые работодатели пригласили меня на собеседование, но и тогда меня не выбрали. Несколько менеджеров по персоналу отметили, что есть сотни кандидатов на более простые рабочие места, где достаточно основного или среднего образования, а вопрос выбора в значительной степени зависит от удачи».
Несмотря на все попытки Мария не смогла найти работу, несколько месяцев назад закончились страховые компенсации, и ее единственный доход составляет 189 евро пособия по безработице. «Из-за более строгих ограничений, связанных с коронавирусом, дела на рабочем фронте лучше идти не будут, и мысли о том, что делать дальше или хватит ли работы мужу, меня очень беспокоят», - сказала Мария.
2000 претендентов на рабочее место
Менеджер по маркетингу CV Keskus Хенри Аувяэрт также подтвердил, что прием на работу - чрезвычайно сложный и отличающийся от прежнего процесс. «В этом году количество соискателей удвоилось, - констатировал Аувяэрт. - За год только через наш портал работодателям было подано более 1,5 миллиона заявлений о соискании».
Предложения о работе с наибольшим количеством кандидатов можно было найти в сфере торговли, где было получено более тысячи резюме соискателей на определенные должности. «Например, было огромное желание работать комплектовщиком, на самое популярное предложение об этой работе было подано почти 2000 заявок. Почти 1500 сотрудников также подали заявки на должность складского работника, 1400 - на обслуживание клиентов и 1100 - на должность помощника по закупкам», - сказал Аувяэрт.
Большой интерес вызвали также вакансии, появившиеся в связи с быстрым развитием электронных магазинов: более 1900 кандидатов подали заявки на самое популярное предложение о работе с вводом данных, а более 1000 - на участие в конкурсе на должность ассистента в интернет-магазине.
Поскольку даже до кризиса в области здравоохранения на популярные вакансии было много претендентов, то лучше всего, по данным CV Keskus, возросший интерес соискателей отражает среднее количество претендентов на одно рабочее место, которое, например, почти утроились за год в предложениях на должности работников сферы обслуживания и работников торговли, почти удвоилось в предложениях на должности мастеров и специалистов, а для предложения о работе специалистов среднего звена и офисных работников этот показатель за год увеличился на 84 процента.
Вроде бы нехватка подходящей рабочей силы
По словам менеджера по персоналу Jysk Estonia Терье Одракс, в этом году действительно много ищущих работу, но серьезных кандидатов не сыщешь днем с огнем. «Касса по страхованию от безработицы требует, чтобы зарегистрированные соискатели подавали как можно больше заявлений, а это означает, что большое количество тех, кто прислал свои резюме, на самом деле не хотят выходить на работу. Поэтому нам нужно заранее обзвонить многих людей и выяснить причины выдвижения их кандидатур», - пояснила Одракс. Однако эта дополнительная работа требует много времени, так как в этом году сотни кандидатов: «Найти хорошего специалиста по обслуживанию клиентов на самом деле даже труднее, чем в прошлом году. Часто на пятьдесят кандидатов есть только два серьезных и желающих работать претендента».
Однако безработица продолжает расти. В декабре добавилось более 2000 безработных, что означает еще большую конкуренцию между соискателями работы. Особенно трудные поиски работы ждут тех, кто потерял работу в сфере туризма или общественного питания в конце осеннего сезона.
Например, в октябре Tallink Grupp объявила о сокращении почти 550 рабочих мест на эстонских предприятиях в течение месяца. К концу года Tallink Eesti сократил 1200 сотрудников. Руководитель отдела коммуникаций Tallink Grupp Катри Линк, сказала, что у них нет информации о том, как сокращенные будут искать работу. «Передав им документы о сокращении, мы подтвердили, что как только ситуация улучшится, мы будем первыми, кто вернет их на работу, но нам больше нечего обещать», - сказала Линк.
Согласно прогнозу Банка Эстонии, безработица, которая в настоящее время составляет 8,3 процента, в ближайшие месяцы вырастет из-за второй волны коронавируса и достигнет пика в 10 процентов в начале следующего года, а к 2023 году упадет почти до семи процентов. Хотя экономический спад в Эстонии до сих пор был одним из самых умеренных, занятость сократилась сильнее, чем в большинстве других европейских стран. По мнению центрального банка, выход из кризиса может быть поддержан временными и целенаправленными мерами государственной поддержки людей и компаний.
Руководитель услуги консультирования по поиску работы Марина Радик дает рекомендации
Ситуация на рынке труда нестабильна, и в связи с распространением вируса все больше людей нуждаются в помощи и поддержке Кассы страхования от безработицы. Тем более, что на поиски работы уходит больше времени, чем несколько лет назад. Но мы верим, что для каждого есть работа. А для каждой работы - работник. Хорошая новость для работодателей заключается в том, что сегодня мы можем предложить им очень хороших специалистов. Стартапам или развивающимся компаниям легче находить сотрудников. Поскольку на сегодняшний день много безработных, которые только что потеряли работу, то сейчас много мотивированной рабочей силы, которая ищет работу и готова учиться.
Лицам, ищущим работу, мы рекомендуем сначала посоветоваться со своим консультантом или консультантом по вопросам карьеры и разработать план по поиску новой работы. Если поиск работы пока не дал результатов, необходимо обсудить с консультантом, почему текущий поиск работы зашел в тупик. Вместе просмотрите заявки, по возможности узнайте у работодателя, почему человека не взяли на работу.
Также стоит задуматься об изучении чего-то нового. В этом отношении Касса страхования от безработицы также поддерживает людей посредством обучения или повышения квалификации. Хорошая новость заключается в том, что размер учебной поддержки в новом году также увеличится и составит почти 300 евро в месяц. Это пособие, которое не нужно возвращать, если по какой-либо причине учебу придется прекратить.
Еще одна хорошая новость: в новом году увеличатся и пособия по безработице. Конечно, это небольшая сумма, но пособия и компенсации - все-таки являются поддержкой. Однако цель - найти человеку работу. Безработный может работать несколько дней в месяц и немного подрабатывать. Эта возможность была использована достаточно хорошо. За три месяца безработные выполнили почти 7000 рабочих заданий. Этой возможностью воспользовались почти 2700 человек.