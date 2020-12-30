У тысяч жителей Эстонии уже кончилась страховка по безработице, а новая работа не светит

Руководитель услуги консультирования по поиску работы Марина Радик. ФОТО: Töötukassa

Руководитель услуги консультирования по поиску работы Марина Радик дает рекомендации

Ситуация на рынке труда нестабильна, и в связи с распространением вируса все больше людей нуждаются в помощи и поддержке Кассы страхования от безработицы. Тем более, что на поиски работы уходит больше времени, чем несколько лет назад. Но мы верим, что для каждого есть работа. А для каждой работы - работник. Хорошая новость для работодателей заключается в том, что сегодня мы можем предложить им очень хороших специалистов. Стартапам или развивающимся компаниям легче находить сотрудников. Поскольку на сегодняшний день много безработных, которые только что потеряли работу, то сейчас много мотивированной рабочей силы, которая ищет работу и готова учиться.

Лицам, ищущим работу, мы рекомендуем сначала посоветоваться со своим консультантом или консультантом по вопросам карьеры и разработать план по поиску новой работы. Если поиск работы пока не дал результатов, необходимо обсудить с консультантом, почему текущий поиск работы зашел в тупик. Вместе просмотрите заявки, по возможности узнайте у работодателя, почему человека не взяли на работу.

Также стоит задуматься об изучении чего-то нового. В этом отношении Касса страхования от безработицы также поддерживает людей посредством обучения или повышения квалификации. Хорошая новость заключается в том, что размер учебной поддержки в новом году также увеличится и составит почти 300 евро в месяц. Это пособие, которое не нужно возвращать, если по какой-либо причине учебу придется прекратить.

Еще одна хорошая новость: в новом году увеличатся и пособия по безработице. Конечно, это небольшая сумма, но пособия и компенсации - все-таки являются поддержкой. Однако цель - найти человеку работу. Безработный может работать несколько дней в месяц и немного подрабатывать. Эта возможность была использована достаточно хорошо. За три месяца безработные выполнили почти 7000 рабочих заданий. Этой возможностью воспользовались почти 2700 человек.