Много фото ⟩ Почему это пришло в голову не мне: крутые интерьерные идеи

Когда-нибудь вам наверняка пригодятся остроумные, практичные, а порой просто гениальные идеи дизайнеров со всего мира, собранные на портале Houzz. А пока просто знайте, что так тоже можно.
Оставить как есть
Срезать такой эффектный рваный край — рука не поднимается. Так и не надо!
Дизайнеры интерьера: TomMarkHenry
Где: Сидней, Австралия
Скосить подоконник
Главное — проследить, чтобы расширение не находилось напротив проходной зоны, например на пути к холодильнику.
Дизайнеры интерьера: Catch Design
Где: Санкт-Петербург, Россия
Обмануть зрение
Место, где стоит птичка, — открытая полка. А вот вдоль соседней стены расположен полноценный ряд закрытых шкафов.
Дизайнеры интерьера: PLUS ULTRA studio
Где: Милан, Италия
Присесть на полку
Если присмотреться, в роли сидения под окном выступает стеллаж Kallax от IKEA. Для худеньких и детей вполне подойдет.
Дизайнер интерьера: Maria Brodskaya
Где: Москва, Россия
Сделать розетку для люстры
И будет всем хюгге!
Дизайнеры интерьера: STIL + STHLM
Где: Стокгольм, Швеция
Прикрыть вид на забор
В солнечный день здесь будут разноцветные зайчики.
Дизайнеры интерьера: Linebox Studi
Где: Оттава, Канада
Обойти внешний угол
Тумбами, полками и главное — антресолью.
Дизайнеры интерьера: Bon Ton
Где: Краснодар, Россия
Сделать ящик-подставку
Удобно ставить корзину и выкладывать мокрое белье из стиральной машины.
Съемка: салон немецких кухонь LOTA mebel
Покрасить
Чем небрежнее, тем интереснее!
Дизайнеры интерьера: Павел и Светлана Алексеевы
Где: Москва, Россия
Сделать антресоль — полкой
Хоть будет видно, что лежит.
Дизайнеры интерьера: Nook Architects
Где: Барселона, Испания
Сгладить углы
И получить в награду бесконечность.
Дизайнеры интерьера: Matt Woods Design
Где: Сидней, Австралия
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