Много фото ⟩ Почему это пришло в голову не мне: крутые интерьерные идеи

Оставить как есть

Срезать такой эффектный рваный край — рука не поднимается. Так и не надо!

Дизайнеры интерьера: TomMarkHenry

Где: Сидней, Австралия

Скосить подоконник

Главное — проследить, чтобы расширение не находилось напротив проходной зоны, например на пути к холодильнику.

Дизайнеры интерьера: Catch Design

Где: Санкт-Петербург, Россия

Обмануть зрение

Место, где стоит птичка, — открытая полка. А вот вдоль соседней стены расположен полноценный ряд закрытых шкафов.

Дизайнеры интерьера: PLUS ULTRA studio

Где: Милан, Италия

Присесть на полку

Если присмотреться, в роли сидения под окном выступает стеллаж Kallax от IKEA. Для худеньких и детей вполне подойдет.

Дизайнер интерьера: Maria Brodskaya

Где: Москва, Россия

Сделать розетку для люстры

И будет всем хюгге!

Дизайнеры интерьера: STIL + STHLM

Где: Стокгольм, Швеция

Прикрыть вид на забор

В солнечный день здесь будут разноцветные зайчики.

Дизайнеры интерьера: Linebox Studi

Где: Оттава, Канада

Обойти внешний угол

Тумбами, полками и главное — антресолью.

Дизайнеры интерьера: Bon Ton

Где: Краснодар, Россия

Сделать ящик-подставку

Удобно ставить корзину и выкладывать мокрое белье из стиральной машины.

Съемка: салон немецких кухонь LOTA mebel

Покрасить

Чем небрежнее, тем интереснее!

Дизайнеры интерьера: Павел и Светлана Алексеевы

Где: Москва, Россия

Сделать антресоль — полкой

Хоть будет видно, что лежит.

Дизайнеры интерьера: Nook Architects

Где: Барселона, Испания

Сгладить углы

И получить в награду бесконечность.

Дизайнеры интерьера: Matt Woods Design

Где: Сидней, Австралия

Много других идей с фотографиями находится ЗДЕСЬ.