Объем грузоперевозок по железной дороге за год упал на 18,6 процента

Однако по сравнению с октябрем этого года объем грузоперевозок вырос в общей сложности на 8,5 процента, сообщают данные департамента статистики Эстонии.

Грузооборот железнодорожного транспорта в ноябре снизился за год на 1,5 процента до 167,9 млн тонно-километров. По сравнению с октябрем показатель увеличился на 26 процентов.

По сравнению с ноябрем 2019 года пассажирские перевозки по железной дороге снизились на 29,8 процента до 508 000 пассажиров, что на 16,6 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

В прошлом году объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте упал на 41,2 процента до 20,6 млн пассажиро-километров, за месяц снижение составило в ноябре 22,3 процента.