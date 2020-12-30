Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины AstraZeneca от Covid-19

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Компания уточняет, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

"В соответствии с разрешением рекомендуется введение двух доз вакцины с интервалом в 4-12 недель. Такой режим, использованный в клинических испытаниях, оказался безопасным и эффективным в предотвращении симптоматического течения COVID-19", - говорится в сообщении.

По итогам клинических испытаний не было зафиксировано тяжелых случаев или случаев госпитализации "спустя 14 дней после введения второй дозы".

"Сегодня важный день для миллионов жителей Великобритании, которые получат доступ к новой вакцине. Было доказано, что она эффективна, ее действие хорошо переносят, и она проста в применении", - заявил директор компании Паскаль Сорьо.

Новость об одобрении вакцины приветствовал глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Это дань уважения выдающимся британским ученым из Оксфордского университета и AstraZeneca, открытие которых поможет спасти жизни людей во всем мире. Я хочу поблагодарить каждого человека, который был частью этой британской истории успеха", - заявил Хэнкок.